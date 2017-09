Coach Ancelotti ontslagen bij Bayern München

Trainer Carlo Ancelotti is de laan uitgestuurd door zijn club Bayern München. Dat laat de Duitse club weten in een schriftelijke verklaring. De 58-jarige trainer is per direct op non-actief gesteld en wordt tijdelijk opgevolgd door assistent-coach Willy Sagnol.

Het bestuur van Bayern München kwam donderdagmiddag in spoedberaad samen. Aanleiding was de blamage in de Champions Leaguewedstrijd tegen Paris Saint-Germain van woensdag. Die wedstrijd verloor Bayern met 3-0. Ancelotti heeft niet voldaan aan de verwachtingen, laat Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge weten:

“Het spel in Parijs heeft duidelijk aangetoond dat we maatregelen moesten nemen. Ik wil Carlo bedanken voor de samenwerking. Carlo is mijn vriend en dat zal hij blijven.”

Voorzitter Rummenigge sprak na de wedstrijd in Parijs de veelbetekenende woorden “consequenties trekken” - en dat was wat het bestuur donderdag deed. Door het verlies tegen PSG staat Bayern gedeeld derde met Celtic, de volgende tegenstander in de groepsfase van de Champions League. Na zes competitiewedstrijden staat de regerend kampioen van Duitsland op plek drie in de Bundesliga.

Historisch verlies tegen PSG

Ancelotti oogstte de afgelopen weken kritiek door veel te schuiven in de opstellingen. Zo stond er in de laatste vier wedstrijden van Bayern telkens een andere verdediging en startte de Italiaanse trainer tegen PSG met een elftal dat op zes plekken gewijzigd was ten opzichte van het weekend ervoor. Dragende spelers als Arjen Robben, Franck Ribéry en Mats Hummels begonnen op de bank.

Al na twee minuten stond Bayern met 1-0 achter. Arjen Robben viel pas in de 69e minuut in, toen het al 3-0 stond voor de Fransen - wat tevens de eindstand was. Nooit eerder verloor Bayern met dergelijke cijfers een wedstrijd in de Champions League.

De wedstrijd waarin alles misging voor Bayern: een 3-0 verlies tegen Paris Saint-Germain

Thomas Tuchel (voormalig trainer van Borussia Dortmund) wordt genoemd als nieuwe trainer. Ook de 30-jarige Julian Nagelsmann zou in beeld zijn - hij is momenteel trainer bij Hoffenheim.