15 Rohingya overleden na kapseizen boot

Zeker vijftien Rohingya-vluchtelingen zijn donderdag verdronken nadat hun boot voor de kust van Bangladesh was gekapseisd. Onder de drenkelingen zijn tien kinderen. Dat maakte de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bekend. Op de boot zaten in totaal 130 vluchtelingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog worden vermist.

De boot was woensdagavond van het kustplaatsje Rakhine vertrokken en onderweg naar Bangladesh, aldus persbureau AP. Volgens getuigen was het slecht weer en sloeg de boot vlak voor de kust om. Zeker tien mensen worden in het ziekenhuis behandeld.

Inmiddels heeft het aantal Rohingya-vluchtelingen dat van Birma naar Bangladesh is gevlucht, de grens van een half miljoen overschreden. Volgens de Verenigde Naties (VN) zijn sinds 25 augustus zo’n 502.000 mensen op de vlucht geslagen. In totaal zijn er 700.000 Rohingya Birma ontvlucht.

Uitgesteld bezoek VN

Eerder op de dag werd bekend dat het bezoek van de VN aan de deelstaat Rakhine in Birma donderdag op het laatste moment is afgezegd. Volgens een woordvoerder van de VN zou er in eerste instantie geen reden zijn gegeven voor het uitstel, later zouden de autoriteiten hebben gezegd dat het slechte weer de oorzaak was, aldus de BBC. Het bezoek staat nu gepland voor volgende week.

Birma krijgt internationaal veel kritiek. VN-deskundigen noemden het handelen van leider Aung San Suu Kyi eerder “een leeg gebaar” en de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zeid Ra’ad al-Hussein, noemde het optreden van het Birmese leger een vorm van etnische zuivering.

De Rohingya vormen een moslimminderheid in het boeddhistische Birma en vluchten al jaren omdat ze hun leven niet zeker zijn. Maar sinds 25 augustus is de vluchtelingenstroom sterk toegenomen. Op die dag vielen Rohingya-opstandelingen politiebureaus en legerposten aan. Sindsdien is het leger van Birma op zoek naar opstandelingen en valt Rohingya-dorpen aan.