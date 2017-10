Binnenkijken: een woning die je overal neer kan zetten

Yurt Eline Guicherit (26) kocht haar huis op Marktplaats, voor 5.000 euro. Het is een yurt, een Mongoolse tent. „Ik kan het altijd meenemen of ergens opslaan. Ik hou van reizen, ben een plek snel zat. Ik heb twee jaar in Buenos Aires gewoond om de tango te dansen.” Op dit moment staat de yurt in het dorp Wijngaarden, op een weiland van haar stiefvader.

Koelkast Om zich te wassen, haalt Eline water bij de boerderij dat ze verwarmt op de kachel. Ze moet flink stoken om de kou te verdrijven en de tent droog te houden. „Anders gaat het rotten. Ik sprokkel hout en soms gaat mijn stiefvader met de kettingzaag in de weer.” Een koelkast heeft ze niet en het zonnepaneel bleek te zwak voor een koelbox. Haar gezelschap bestaat uit hond Luna en papegaai Tito. „Het is soms eenzaam. Maar ik ben blij met mijn sobere bestaan. Als er in je omgeving weinig ruis is, kan je luisteren naar wat je zelf te zeggen hebt.”

Vee Eline werkt drie dagen in de week als gastouder en geeft workshops in acroyoga op festivals. „Je staat met zijn tweeën of drieën op elkaar.” Ze wil een busje kopen om door Europa rond te trekken op zoek naar een community waar ze wel met de yurt mag staan. In mei moet Eline weg van haar weiland. „Volgens de gemeente is het voor veeteelt bedoeld. Ik ben geen vee.”

Van Ikea? „Mijn spullen zijn tweedehands. Gekocht in de kringloopwinkel en op rommelmarkten.”

Meenemen bij brand? „Alles met een kloppend hart.”