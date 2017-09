Bestuurders zorgbureaus opgepakt om PGB-fraude

In verband met een fraudezaak met persoonsgebonden budgetten (PGB) zijn deze week de bestuurders van twee zorgbureaus opgepakt. Het gaat om twee mannen die een zorgbureau in de regio’s Tilburg en Zaanstad leiden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er sinds 2012 zo’n 4 miljoen euro weggesluisd, die bedoeld was voor de zorg van gehandicapte jongeren.

Het OM vermoedt dat de mannen al sinds 2012 zorg declareerden voor gehandicapte jongeren, maar die vervolgens nooit hebben verleend. De instellingen bieden huisvesting aan de jongeren, van wie sommigen zware psychische stoornissen en licht verstandelijke handicaps hebben. Zij moesten volgens het OM hun bankpassen, DigiD en pincodes afstaan.

De twee bestuurders worden verdacht van oplichting en valsheid in geschrift. De recherche van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft beslag gelegd op hun auto’s, woningen en bankrekeningen. Naast de twee hoofdverdachten zijn nog twee andere leidinggevenden gehoord. De zaak kwam aan het licht na een melding van de gemeente Zaanstad in 2016.