Berlusconi, 10 kilo lichter, wil weer schitteren

Nog één keer wil hij schitteren. Silvio Berlusconi wordt vrijdag 81 jaar, maar hij heeft de afgelopen weken duidelijk gemaakt dat hij, een verbod op politieke functies en een lopende rechtszaak tegen hem ten spijt, opnieuw een gooi wil doen naar de macht.

„Veertig jaar ervaring is iets wat je kunt laten gelden’’, zei hij twee weken terug tegen politieke geestverwanten in de stad Fiuggi, waar de mensen gekleed waren zoals hij graag ziet: blauwe blazers voor de mannen, decolletés en hoge hakken voor de vrouwen. „Ik heb steeds mijn doelen bereikt, in het bedrijfsleven, de sport, de politiek.”

Na zijn openhartoperatie vorige zomer adviseerden vrienden hem om een streep te zetten onder zijn politieke ambities. Berlusconi nam de tijd voor herstel en verscheen daarna, vlak voor Pasen, met een lammetje in de armen en een maand later met Dudù, zijn favoriete poedel. Hij leek op een grootvader die in trui en trainingsbroek geniet van zijn pensioen.

Sinds de zomer trekt hij vaker zijn kenmerkende double-breasted pak aan. Weekbladen van zijn eigen uitgeverij vertellen in geuren en kleuren dat hij tien kilo is afgevallen na een kuur in Merano, met dagelijks een half uur zwemmen en vijf kilometer hardlopen. „Ik wil me jong, mooi en flitsend voelen”, zei hij tegen de krant Il Giornale, eigendom van zijn broer. En politieke verslaggevers weten: Streng dieet, dat betekent voorbereiding op een campagne.

Belastingfraude

Vraag is: mag en kan hij weer premier worden? Na een veroordeling wegens belastingfraude met zijn mediabedrijf Mediaset kreeg hij op basis van een recente wet een verbod op politieke functies. Hij heeft dat aangevochten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In november dient de zaak, een uitspraak kan nog even duren – daarom wil het Berlusconikamp de komende verkiezingen, uiterlijk mei 2018, zo lang mogelijk uitstellen. De rechtszaak in Milaan waarin hij wordt verdacht van omkoping om te voorkomen dat jonge vrouwen uit de school zouden klappen over seksfeestjes, vormt vooralsnog geen politiek probleem.

Maar hij is niet meer de onbetwiste leider van rechts die hij was toen hij in 1994, 2001 en 2008 premier werd. Matteo Salvini, leider van de anti-migrantenpartij Lega Nord, probeert Berlusconi’s Forza Italia te verdringen als grootste partij op rechts en wil in ieder geval voorverkiezingen om te bepalen wie de leider van rechts wordt. Plannen voor samenwerking worden evenzosnel gevolgd door vinnige woordenwisselingen.

Op de achtergrond speelt de discussie over een nieuwe kieswet, die vrijwel zeker zal leiden tot een meer proportioneel systeem. Berlusconi merkt dat veel gematigde centrum-rechtse kiezers nergens anders goed terecht kunnen dan bij Forza Italië. Hij hoopt dat zijn partij, die nu op rond de 15 procent staat in de peilingen, straks onontbeerlijk is voor de soort grote coalitie met de Democratische Partij. Veel andere uitzichten op een stabiele regering zijn er niet. Want de Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo, die met de PD in de peilingen op rond een kwart van de kiezers kan rekenen, heeft gezegd niet met andere partijen te willen samenwerken. Hun vorige week aangewezen kandidaat-premier, de 31-jarige Luigi Di Maio, is door Berlusconi met veel wensdenken afgeserveerd als „een meteorietje van de politiek”.

Hij hoopt dat een goede uitslag voor zijn partij bij de regioverkiezingen op Sicilië, begin november, zijn kansen op nationaal niveau vergroot. Dan kan hij zich gaan opmaken voor een poging tot een laatste klaroenstoot.