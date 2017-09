Arjen Lubach en Jan Smit strijden om Televizier-ring

De tv-programma’s Beste Zangers, Expeditie Robinson en Zondag met Lubach maken dit jaar kans op de Gouden Televizier-Ring. De programma’s kregen tot nu toe de meeste publieksstemmen, meldt het organiserende tv-blad Televizier.

In Beste Zangers (AVROTROS) van Jan Smit coveren Nederlandse artiesten elkaars nummers. Expeditie Robinson (NET 5) is een avonturenspelshow die al sinds 2000 bestaat. Zondag met Lubach is een satirisch nieuwsshow van Arjen Lubach, die in 2016 werd bekroond met de Nipkowschijf. Lubach is ook genomineerd voor de prijs van de beste presentator.

De uitreiking van de tv-publieksprijzen is op 12 oktober in AFAS Live in Amsterdam.