Mijn zoon van vijf is erg geïnteresseerd in dieren en gek op Freek Vonk en de natuur. Een paar dagen geleden heb ik hem geprobeerd uit te leggen dat onze voorouders van de apen afstammen.

Als mijn vriend de stamboom van zijn familie op de computer in kaart aan het brengen is, kijkt hij mee. Het figuur met het gezicht waar mijn vriend de informatie van bijwerkt, is uitgelicht. „Wie is dat?”, vraagt onze zoon. „Dat is de opa van de opa van jouw oma.” „Oh”, zegt onze zoon, „was dat een aap?”

