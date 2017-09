‘Toezichthouder maakt einde aan Bovag-garantie’

De Bovag-garantie, waarmee garagehouders garantie kunnen geven op tweedehands auto’s, bestaat binnenkort niet meer. Toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) ziet de regeling als een verzekering en niet een garantie, schrijft het Het Financieele Dagblad. Daarvoor gelden strengere regels waar brancheorganisatie Bovag en aangesloten garagehouders niet aan zouden voldoen.

In plaats van de Bovag-garantie moeten zij van de DNB een garantieverzekering verkopen. Anders zijn de 6.000 garagehouders die bij Bovag zijn aangesloten in overtreding. De brancheorganisatie gaat er volgens het FD zelf vanuit dat de DNB “niet te zwaar gaat handhaven”.

Garagehouders betalen lidmaatschapsgeld om zichzelf een Bovag-garage te mogen noemen. De brancheorganisatie laat alleen bedrijven toe die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een aangesloten garagehouder betaalt zelf de kosten en de garantie vervalt als het bedrijf failliet gaat.

Onduidelijkheid op website DNB

Omdat er sprake is van een overeenkomst waarbij tegen betaling van een premie een eventuele reparatie gedaan wordt, is er volgens de DNB sprake van een verzekering. Het verzekeringsproduct kwam deze zomer ter discussie na onduidelijkheid over de verzekeringsdefinitie die te vinden was op de website van toezichthouder DNB. Volgens Bovag is er sprake van “aangescherpt beleid”. DNB stelt dat er “niet is veranderd”.

Het verdwijnen van de garantie heeft vooral gevolgen voor garagehouders, die vaak kunnen verdienen aan de regeling. Vooralsnog lijken de gevolgen voor klanten die onlangs een Bovag-garantie hebben gekocht mee te vallen. De brancheorganisatie zegt de garantie te steunen totdat er een alternatief is gevonden.

De komende week zal het bestuur van Bovag spreken over de ontwikkeling. Waarschijnlijk wordt er besloten om via verzekeringsdochter Bovarnij een garantieverzekering aan te bieden.

Bovag bestaat sinds 1930 en telt vandaag in totaal 9.000 leden. Naast garagehouders zijn er ook tankstations en en aanbieders van aanhangwagens bij Bovag aangesloten.