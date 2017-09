‘Schäuble geeft Financiën op voor leiding Bondsdag’

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble wordt voorzitter van de Bondsdag. Dat melden Duitse media dinsdag. Daarmee lijkt Angela Merkel plaats te maken op de belangrijke kabinetspost voor een lid van een van de partners in de nieuwe, nog te vormen coalitie.

CDU-prominent Schäuble is de meest ervaren bewindspersoon in het vertrekkende kabinet en langstzittende lid van de Bondsdag. Volgens Duitse media, waaronder persbureau dpa en de krant Bild, heeft onder anderen Angela Merkel hem voor het Bondsdagvoorzitterschap gevraagd en is Schäuble daarmee akkoord gegaan.

Al 45 jaar Wolfgang Schäuble een hoofdrol in de Duitse politiek. Merkel kan hem niet missen, niet in Berlijn en niet in Brussel. Lees meer over de politicus: Ein knallharter Mensch

Betere kansen

Door het vertrek van Schäuble uit het kabinet, maken Merkel en de CDU ruimte voor een Financiënminister van een andere partij. De vermoedelijke nieuwe coalitiepartner FDP zou de belangrijke post in de coalitiebesprekingen hebben opgeëist. Bovendien zou de CDU-mastodont in de Bondsdag meer tegenwicht kunnen bieden aan de nieuw verkozen parlementariërs van Alternative für Deutschland (AfD).

Schäuble lijkt door in te stemmen met de overstap van het kabinet naar het parlement zekerheid te hebben gekocht. De kans bestond dat hij zijn plek op Financiën zou verliezen, en ook voor zijn tweede keus Buitenlandse Zaken gepasseerd zou worden. Het voorzitterschap van de Bondsdag geldt bovendien als een respectabele positie, waarin hij de komende jaren een rol van politieke betekenis kan blijven spelen.

Voor Merkel betekent het vertrek van Schäuble dat zij een belangrijke bondgenoot in de regering verliest. Zeker onder financieel conservatieve Duitsers staat hij te boek als een harde en invloedrijke politicus.