Saoedische vrouw benoemd op overheidspost

Voor het eerst is een vrouw benoemd op een belangrijke positie binnen de Saoedische overheid. De overheid maakte woensdag bekend dat Eman Al-Ghamidi locoburgemeester van Al Kubar wordt, meldt persbureau Reuters. De benoeming volgt een dag nadat het koninkrijk besloot dat het verbod op autorijden voor vrouwen wordt opgeheven.

Saoedi-Arabië is momenteel het enige land waar vrouwen niet zelfstandig plaats mogen nemen achter het stuur. Het plan is dat dit verbod in juni 2018 is afgeschaft.

Visie 2030

De benoeming van Al-Ghamidi past volgens Saoedi-Arabië in de ambitie van het land om “meer vrouwen op leiderschapsposities te benoemen”. Dat is onderdeel van Visie 2030, een groot sociaal-economisch plan van kroonprins Mohammed bin Salman om het land alsook het imago daarvan te moderniseren. Ook het afschaffen van het rijverbod van vrouwen komt volgens analisten uit de koker van de machtige 32-jarige kroonprins.

Woensdag gingen veel Saoedische vrouwen de straat op om te vieren dat zij meer rechten krijgen. Sommigen gingen al autorijden, al is dat technisch gezien nog niet toegestaan. Vrouwenrechtenactivisten protesteren al sinds de jaren negentig tegen het verbod.