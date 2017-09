Salaris SP’er niet langer direct naar partijkas

SP-politici moeten hun salaris rechtstreeks krijgen van provincies en gemeenten. Momenteel laten SP’ers hun vergoeding nog overmaken naar de partijkas, om vervolgens uitbetaald te worden door de partij. Demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) heeft de lagere overheden daarover aangeschreven. De SP noemt de bemoeienis van Plasterk “politieke pesterij”, aldus ANP.

De SP kent deze afdrachtsregeling sinds 1974. SP-vertegenwoordigers laten hun salaris overmaken naar de partijkas, die betaalt hen vervolgens een modaal salaris uit. Dat komt bij de meesten uit op ongeveer 2.750 euro per maand. De partij kan wat overblijft gebruiken voor onder meer campagnes.

In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) heeft demissionair minister Plasterk nu besloten deze regeling per direct een halt toe te roepen.

Zaak Noordoostpolder

In juli meldde de PvdA-minister al dat hij een einde wilde maken aan de regeling. Die was “onwenselijk”. Daarmee reageerde hij mede op een uitspraak van de rechter. De zaak had betrekking tot een gemeenteraadslid in de gemeente Noordoostpolder. Die gemeente weigerde mee te werken aan de afdrachtregeling en wilde het salaris alleen rechtstreeks overmaken.

De rechter oordeelde in februari dat die constructie in strijd is met de grondwet. Daarin staat dat volksvertegenwoordigers “zonder last” moeten opereren. Politici en bestuurders moeten onafhankelijk zijn, ook van hun partij. Die onafhankelijkheid komt door de SP-regeling in het gedrang.

Hoewel de uitspraak alleen betrekking had op de zaak in de gemeente Noordoostpolder, is Plasterk van mening dat de uitspraak van toepassing kan zijn op alle SP-politici.

De SP verwijt Plasterk “een bewuste partijpolitieke aanval op de SP-solidariteitsregeling”. Volgens demissionair minister Plasterk zou hij er niet op uit zijn om de SP dwars te zitten. Als Kamerleden zelf een deel van hun vergoeding in de partijkas willen storten is er echter geen probleem, zei hij eerder.