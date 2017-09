Ryanair schrapt ook vluchten in de winter

De problemen bij Ryanair zijn nog niet voorbij. Woensdag maakt de luchtvaartmaatschappij bekend dat het vanaf november nogmaals vluchten schrapt. Eerder liet Ryanair weten zes weken lang dagelijks veertig tot vijftig vluchten annuleert. In totaal worden ruim 700.000 klanten van Ryanair geconfronteerd met omboekingen of annuleringen.

Volgens het bedrijf is deze tweede golf aan annuleringen nodig, en is het een vorm van “groei afremmen”, aldus Ryanair in een persbericht. Door vluchten uit te laten vallen, “verbetert de punctualiteit van de dienstregeling” en vallen er minder vluchten ter plekke uit.

De annuleringen houden vooral verband met regels van de Ierse luchtvaartautoriteit. Het Ryanair-personeel moet volgens die regels voor 1 januari nog achterstallige vakantiedagen opmaken. Volgens Bloomberg loopt het bedrijf achter wat betreft vakantie verlenen, en moet nog veel personeel ‘verplicht’ met vakantie. Dat leidde vervolgens tot onderbezetting en vertragingen en daarom besloot het bedrijf de afgelopen maand al om vluchten te schrappen. Minimaal 315.000 reizigers kregen te horen dat hun vlucht omgeboekt of geannuleerd is.

400.000 reizigers

Door diezelfde problemen kan Ryanair ook de komende periode niet meer zijn reguliere vliegschema volhouden. Vanaf november tot en met maart zet de luchtvaartmaatschappij 375 van zijn 400 vliegtuigen in. Vanaf april gaat het om 435 van 445 vliegtuigen. Volgens de maatschappij gaat het om minder dan een vlucht per dag die geannuleerd wordt. Daarmee schopt de luchtvaartmaatschappij de reisplannen van nog eens zo’n 400.000 reizigers in de war.

NRC-redacteur Mark Duursma schreef eerder over de kwestie:

“Ryanair zit nu met een acuut tekort aan piloten. Zonder tekort hadden ze de vakanties kunnen opvangen. In een poging om dat op te lossen, biedt het bedrijf piloten een bonus als ze tot eind oktober tien vakantiedagen inleveren. In een memo van 18 september, in bezit van NRC, biedt operationeel directeur Michael Hickey 12.000 euro aan gezagvoerders en 6.000 euro aan copiloten. Een van de voorwaarden is dat ze tot 1 november 2018 bij Ryanair blijven.”

Ryanair zegt nu de groei van het bedrijf op een lager pitje te zetten, waardoor iedereen op vakantie kan gaan en het probleem na maart is opgelost. De door de nieuwe annuleringen getroffen reizigers zijn overgeboekt of hebben hun geld teruggekregen. Daarnaast biedt Ryanair hen een voucher aan van 40 euro per vlucht. Ook de 315.000 reizigers die in september en oktober door annuleringen waren getroffen krijgen zo’n voucher. Dat bedrag komt volgens de maatschappij bovenop de wettelijke compensatie die ze krijgen.