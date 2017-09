Oud-premier Thailand veroordeeld tot 5 jaar cel

Voormalig premier Yingluck Shinawatra van Thailand is woensdag veroordeeld tot vijf jaar cel. De hoogste rechtbank van het land heeft haar schuldig bevonden aan nalatigheid, meldt persbureau Reuters. Shinawatra is volgens berichten van dat persbureau naar Dubai gevlucht.

De oud-premier is veroordeeld vanwege corruptie in een zaak over rijstsubsidies. Boeren kregen door een subsidie van Shinawatra meer dan vijftig procent van de marktprijs. Die subsidie werd mateloos populair, met miljardenverliezen en overproductie als gevolg.

‘Oorpijn’

Eigenlijk zou de uitspraak al op 25 augustus gedaan worden. Honderden demonstranten hadden zich toen voor de rechtbank verzameld. ‘Vanwege oorpijn’ kwam de oud-premier toen niet opdagen en werd de zaak verplaatst naar 27 september. Ook volgde een arrestatiebevel.

Dat mocht niet baten: Shinawatra wist toch naar het buitenland te vluchten, en verblijft nu bij haar broer in Dubai, ook oud-premier. Thaksin Shinawatra ontloopt een gevangenis die hij in 2008 opgelegd kreeg, eveneens vanwege corruptie.