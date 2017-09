‘Laat je baby gewoon huilen’ is een machteloos advies

Met verbazing en ergernis las ik het artikel Niet overleggen maar opvoeden (25/9) naar aanleiding van het boek Geef dat kind een slok jenever van Dorine Hermans en Els Rozenbroek. Het is duidelijk waar zij research hebben gedaan: bij de voor hen welbekende grachtengordel.

Voor ouders is het een klus kinderen een warme en veilige opvoeding te geven. Soms hebben zij zelf tekorten in de eigen opvoeding opgelopen, werd er slecht naar hen geluisterd of was er weinig positieve aandacht. Nu ze zelf opvoeder zijn, kan het lastig zijn uit het oude patroon te stappen. Ouders hebben niets aan geromantiseerde verhalen over vroeger en adviezen als ‘Geef hem gewoon een draai om zijn oren’ of ‘Laat je baby huilen en ga Netflix kijken’. Met zulke adviezen zeggen zij eigenlijk tegen ouders dat zij machteloos staan en geen invloed hebben. Bovendien was het vroeger helemaal niet zo romantisch als wordt voorgesteld.

Voor ouders is het belangrijk dat zij groeien in hun rol als opvoeder. Opvoeden gaat niet vanzelf. Kinderen hebben ouders nodig die aanvoelen wat zij nodig hebben, zoals structuur, warmte en vertrouwen.

Door wel met kinderen te overleggen geef je juist een voorbeeld hoe mensen met elkaar horen om te gaan. Wij zijn in gesprek met elkaar: Ik luister naar jou en jij luistert naar mij.