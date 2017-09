Nederland weer beste concurrerende economie EU

Net als vorig jaar is Nederland volgens het World Economic Forum (WEF) het meest concurrerende land van de Europese Unie. In de Global Competitiveness Index 2017/2018 staat Nederland op de vierde plek, weer na Zwitserland (1), de Verenigde Staten (2) en Singapore (3).

In Nederland is het onderzoek gedaan door het economische kenniscentrum van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Professor Henk Volberda had de leiding over het onderzoek en noemt de vierde plek van ons land een knappe prestatie. “Wij zijn nu zeer goed toegerust voor technologieën die de basis vormen van de vierde industriële revolutie.”

Technologische innovatie

Nederland behoudt de vierde positie volgens het WEF dankzij het sterke onderwijssysteem en een hoog niveau van technologische gereedheid onder bedrijven en individuen. Het innovatieve ecosysteem van Nederland staat wereldwijd op de zesde plaats.

Het grootste nadeel voor het doen van zaken in Nederland zijn onze beperkende arbeidsregels. Een ander punt van zorg is de daling van de onderwijskwaliteit in vergelijking met vorig jaar. Waar we op het gebied van innovatie beter scoren dan eerdere jaren, is Nederland op het vlak van hoger onderwijs een plaats gezakt. Nederland staat vierde, en moet naast Singapore en Finland nu ook de Verenigde Staten boven zich dulden.