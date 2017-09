Motorclubs crimineler dan gedacht

Ruim 85 procent van de leden van de zogeheten outlaw motorclubs in Nederland heeft een strafblad. Eenderde van hen heeft meer dan tien veroordelingen achter zijn naam staan. Bovendien zijn leiders van grotere clubs waaronder Hells Angels, Satudarah en No Surrender herhaaldelijk veroordeeld voor georganiseerde criminaliteit.

Dit blijkt uit onderzoek dat donderdag wordt gepresenteerd op een symposium in Leiden over wat bekend staat als de outlaw motorcycle gangs (OMG), ofwel motorbendes.

Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de politie onderzochten een databestand van ruim 1.600 personen die bij de politie bekendstaan als leden van OMG’s. Sommigen van hen stonden als verdachte in het politiesysteem, anderen zijn geïdentificeerd tijdens verkeerscontroles.

De uitkomsten bevestigen eerder onderzoek uit 2014. Destijds bleek uit een steekproef onder zeshonderd outlawbikers dat ruim 80 procent een strafblad had. In het huidige onderzoek is ook onderzocht hoe vaak de leiders en leden van motorbendes zijn veroordeeld en voor welke vorm van criminaliteit. Daarnaast is voor het eerst gekeken naar leden van supportclubs, groeperingen die de motorbendes ondersteunen.

Centraal in de discussie over outlaw motorclubs staat de vraag of dit criminele bendes zijn. Hoewel de clubs zichzelf graag presenteren als een stoere gezelligheidsvereniging, beschouwt het Openbaar Ministerie hen als criminele organisaties. Dinsdag dient een civiele rechtszaak waarin het OM de motorclub Bandidos wil laten verbieden. De activiteiten van de Bandidos zouden in strijd zijn met de openbare orde. Op deze manier wil het OM ook de Moluks-Nederlandse motorclub Satudarah laten verbieden. Dinsdag werd de volledige top van Satudarah gearresteerd.

In het Leidse onderzoek wordt voor het eerst aangetoond dat binnen de Nederlandse OMG’s een tweedeling bestaat waar het gaat om de betrokkenheid bij georganiseerde misdaad. Een vijftal motorclubs vertoont sterk de kenmerken van een ‘bende’, concluderen de onderzoekers. Zowel leden als leiders van deze clubs zijn herhaaldelijk veroordeeld voor georganiseerde criminaliteit, waaronder mensenhandel, witwassen, afpersing, het bezit en gebruik van vuurwapens en drugshandel.

„Op basis van die criteria kun je zeggen dat No Surrender de meest criminele club is, samen met Trailer Trash en Bandidos van wie de leidinggevenden het vaakst zijn veroordeeld”, zegt Arjan Blokland, hoogleraar criminologie aan de Universiteit Leiden. „Sommige motorclubs kunnen nu niet meer met droge ogen beweren dat ze maar nauwelijks met de politie in aanraking komen. Die hebben echt wat uit te leggen.”

Verder bekeken de onderzoekers de justitiële gegevens van bijna vijfhonderd personen die bij de politie bekendstaan als leden van een OMG-supportclub: 78 procent van hen heeft een strafblad, gemiddeld zijn ze 8,8 keer veroordeeld. Het aantal veroordelingen ligt lager dan bij outlawclubs, omdat leden van supportclubs gemiddeld minder oud zijn.

Volgens de onderzoekers worden de supportclubs door de motorbendes gebruikt als kweekvijver voor nieuwe leden en functioneren ze daarnaast als spierballen in het uitvoeren van risicovolle klusjes. Blokland: „Uit de internationale literatuur is gebleken dat deze clubs bijvoorbeeld worden ingezet om het clubhuis van een concurrerende motorclub te verbouwen of om een partij drugs op te halen.”