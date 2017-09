Meer dan dertig vuurwapens gevonden in Asten

De politie van Oost-Brabant heeft woensdagmiddag in Asten een groot aantal wapens gevonden. In een schuur werden twintig vuistvuurwapens, zeven geweren en vijf luchtbuksen aangetroffen. Het arsenaal bevatte ook scherpe munitie en een mortier, die door de explosievendienst op locatie tot ontploffing is gebracht, vertelt Peter Knoops, leidinggevende van het Peelland Interventie Team dat de inval deed.

“Dit is een uitzonderlijke vondst, gezien de grote hoeveelheid wapens en de diversiteit aan wapens, kalibers en munitie”, zegt Knoops woensdagavond. “Op het eerste oog zijn het allemaal echte wapens. Er zal nog meer onderzoek moeten volgen.”

De inval in Asten maakte deel uit van een groot onderzoek naar sociale verzekeringsfraude en adressenfraude in de gemeenten Nederweert, Someren, Helmond en Asten. Er is één verdachte gearresteerd, een 49-jarige man uit Helmond. Wie de man is, is nog niet bekend. Knoops: “Er werd me al gevraagd of deze man een wapenhandelaar is, maar daarover kunnen we geen uitspraak doen. Dat is aan het Openbaar Ministerie.”

Het arsenaal werd op één adres in Asten gevonden. Elders in dezelfde gemeente trof een team ook een alarmpistool en een luchtdrukwapen aan. Ook lag daar een aantal ampullen met een nog onduidelijke vloeistof, die verder wordt onderzocht.

“De adressen die zijn bezocht houden allemaal verband met de persoon die is aangehouden”, aldus Knoops. Het interventieteam van de Peel deed al enkele maanden onderzoek naar de verdachte. Hij noemt de acties van vandaag “zeer strategisch”. “Het betrof een controleactie van het interventieteam in het kader van bestuursrecht, adresfraude en de daaraan gelieerde sociale zekerheidsfraude. We hadden weliswaar het vermoeden dat we misstanden zouden aantreffen, maar van een dergelijk arsenaal hadden we geen idee.”

Op het tweede adres in Asten stonden bewoners ingeschreven, maar het lijkt er volgens het interventieteam op dat er niemand woonde. De locatie is onbewoonbaar verklaard. Bij de inval in Someren zijn voertuigen in beslag genomen.

Het onderzoek naar het wapenarsenaal en de voertuigen wordt overgedragen aan het OM.