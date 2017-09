Google verbouwt zijn winkel na miljardenboete EU

Drie maanden nadat de EU een megaboete van 2,4 miljard euro oplegde wegens machtsmisbruik, komt internetbedrijf Google met een nieuw voorstel om voortaan wel aan de regels te voldoen. In Google Shopping, de meest prominente etalage in de zoekmachine waar plaatjes van producten te zien zijn, worden ook andere prijsvergelijkers toegestaan, zoals Vergelijk.nl.

Dat maakte de Nederlandse website donderdag bekend; Google komt later op de dag met een toelichting. Tot nu toe waren in Shopping alleen producten te zien van webwinkels die Google betaalden - een cost-per-click-tarief via een veiling. Omdat Google steeds meer advertenties in de zoekmachine toont, zakken de organische (niet-betaalde) zoekresultaten van sites als vergelijk.nl en beslist.nl verder naar beneden, en zijn ze vaak pas zichtbaar op pagina drie of vier van de zoekresultaten. Zo laat Google hen betalen voor hogere posities.

Oneerlijke concurrentie

De meesten mensen die naar producten zoeken, klikken op de eerste resultaten. Google heeft z’n groot bereik als zoekmachine (meer dan 90 procent marktaandeel in Europa) dat de prijsvergelijkingssites last kregen van Shopping. Immers, oordeelde de EU, webwinkels maken meer kans op bezoekers als ze adverteren via Google Shopping en zullen minder via derden adverteren. Dat is oneerlijke concurrentie.

Vergelijk.nl heeft het bezoek via Google zien teruglopen van 80 procent naar 50 procent, zegt oprichter Ben Kerkhof. Hij is blij dat zijn resultaten nu zichtbaar zijn in Shopping, al is nog onduidelijk wat hij voor die posities moet gaan betalen.

Het lijkt er op dat Google zelf ook zal bieden op plekken in de eigen winkel. Het is de vraag of de EU deze aanpassingen zal beschouwen als een adequate oplossing om machtsmisbruik tegen te gaan. Vestager gaf eerder al aan dat de voorstellen een stap in de goede richting waren. Googles tegenstander in deze procedure, Foundem, ziet de veiling bij voorbaat als een onvoldoende ingrijpende maatregel.

Dit bericht wordt nog aangevuld.