Filmoverzicht: een blik op het nabije verleden

Regie: Kathryn Bigelow. Met: John Boyega, Will Poulter, Algee Smith. In: 46 bioscopen.

Daarna maakten Boal en Bigelow gezamenlijk het imposante Zero Dark Thirty, over de zoektocht naar – en executie van – Osama bin Laden. Die film was controversieel omdat de film impliceerde dat marteling direct tot een doorbraak in het onderzoek heeft geleid. En nu is er Detroit, dat een nagenoeg vergeten bloedbad in die Amerikaanse stad, tijdens de rassenrellen van juli 1967, aan de vergetelheid ontrukt. Als drama overtuigt de film niet helemaal. Lees de recensie: Rassen-rellen als alibi voor een gek

Regisseur Kathryn Bigelow en scenarioschrijver Mark Boal hebben een vruchtbare samenwerking. Bij hun eerste film, het oorlogsdrama The Hurt Locker, was Boal nog vooral een onderzoeksjournalist met gespecialiseerde kennis van de Amerikaanse oorlog in Irak, die zijn eerste scenario schreef voor een gelauwerd regisseur.

●●●●●

120 BPM: Drama

Was dat wel zo slim, vragen de realisten zich af: die functionaris met nepbloed bekogelen en daarna in de handboeien slaan? Dat helpt de dialoog niet: zelfs de linkse pers noemt de actie grof en kinderachtig. Maar we hebben nu wel hun aandacht, antwoorden de radicalen.

We bevinden ons in een Parijse collegezaal, begin jaren negentig. Franse activisten van Act Up debatteren over slogans of strategie. Naar die zaal keren we regelmatig terug in 120 BPM, waarin regisseur Robin Campillo (Eastern Boys) zijn eigen verleden als aidsactivist sluipenderwijs invoelbaar maakt: de film won in Cannes de Grand Prix (zeg maar: tweede prijs).

