Eindelijk, Trumps belastingplan

Veel, zo niet alles hangt voor de regering-Trump af van het slagen van het belastingplan dat de president woensdagavond in Indiana presenteerde. Belastingverlaging en -vereenvoudiging moet voor Trumps kiezers de beloofde banengroei genereren. Ook moet het plan na het debacle met de zorgwetgeving, bewijzen dat het door Republikeinen gedomineerde Congres tóch in staat is majeure hervormingen door te voeren.

Maar zover is het nog lang niet. Donald Trump zette woensdag alleen de grote lijnen uiteen van een belastingstelsel dat de afgelopen maanden is bedacht door ‘The Big Six’, een team bestaande uit minister van Financiën Stephen Mnuchin, Trumps economisch adviseur Gary Cohn, en vier Republikeinse kopstukken uit het Congres.

Woensdagmiddag lekte het plan, negen A4’tjes lang, uit via The Washington Post. Het schetst de contouren van een nieuw en versimpeld belastingstelsel. Met als motto: ‘meer banen, eerlijkere belastingen, hogere salarissen’.

De winstbelasting voor bedrijven is in de VS met zo’n 39 procent een van de hoogste ter wereld. Trump wil dit verlagen naar 20 procent. Ook wil hij een eind maken aan het fel bekritiseerde belasten van overzeese winsten van Amerikaanse bedrijven. Vanwege die belasting houdt alleen Apple al zo’n 250 miljard dollar, 213 miljard euro, op buitenlandse bankrekeningen aan.

Voor burgers moet het complexe Amerikaanse belastingstelsel zo worden versimpeld dat de aangifte straks op een ‘ansichtkaart’ past. Het aantal schijven voor de inkomstenbelasting moet van zeven naar drie met 35 procent als hoogste belastingtarief. Het bedrag dat belastingvrij verdiend mag worden wil Trump verdubbelen en bedraagt voor echtparen straks 24.000 dollar.

Plannen

Politiek hangt er veel van het slagen van de belastinghervorming af, economisch ook. De records die beurzen breken sinds Trumps verkiezing, zijn deels een voorschot op de door Trump beloofde drastische belastingverlagingen.

De steun voor de plannen zal samenhangen met de nu nog onbekende financiële gevolgen. Van vergelijkbare belastingplannen van Trump is al wél berekend dat die voor een forse staatsschuldtoename zouden zorgen.

De Republikeinen (52 zetels) willen via een procedurele truc mogelijk maken dat de belastinghervorming met een meerderheid van 51 in plaats van 60 stemmen door de Senaat kan komen.

Trump zei dinsdag tijdens een diner met senatoren van beide partijen dat hij wil dat ook Democraten zijn hervorming steunen, al zijn zij bij de voorbereiding ervan niet betrokken geweest. De mogelijkheid van een extra belasting op topinkomens – een hartewens van de Democraten – houdt Trump in het plan open. Het toekomstige stelsel moet „zeker zo progressief” als het huidige zijn.

Over belastingverlaging zijn Republikeinen minder verdeeld dan over zorg, maar de hervorming grijpt in op alle andere beleidsterreinen. Elke staat heeft zijn eigen belangen, en lobbyisten staan klaar om het Congres te belegeren. De laatste grote wijziging in het Amerikaanse belastingstelsel dateert niet voor niets uit 1986.

