Deze programmeurs waarschuwen voor de Software Apocalyps

Als we onze software niet snel veranderen, kan dat catastrofale gevolgen hebben. Een klein groepje programmeurs wil de manier waarop we nu coderen daarom veranderen.

In een longread van The Atlantic wordt uitgelegd wat het probleem is met de huidige software, en hoe een andere manier van coderen dit kan oplossen.

Gevaarlijke code

De software die we nu gebruiken groeit almaar door: als we een programma uitbreiden, wordt er een nieuwe regel code gemaakt. Daardoor zijn softwareprogramma’s enorm complex geworden, zo complex dat ze de capaciteit van intellectuele kennis overstijgen. Softwareontwikkelaars begrijpen vaak het probleem niet dat ze proberen op te lossen, en dat maakt ze ook niet uit. Ze zijn alleen bezig met de code.

Nu die code zo ingewikkeld is geworden staat het helemaal los van de fysieke werkelijkheid. Het is een eigenschap van software dat je met het veranderen van één regel code het hele systeem kunt veranderen. Die flexibiliteit is het wonder, maar ook het gevaar van software.

Steeds vaker hebben kleine fouten in de software desastreuze gevolgen: een urenlange storing van de alarmlijn 911, een Toyota die niet meer kan remmen, of een ziekenhuisapparaat dat door een softwarefout zes patiënten doodt. Dit soort fouten zullen door het groeiende karakter van onze huidige software alleen maar toenemen.

Die ene bug

Dat is wat de programmeurs in het artikel van The Atlantic de Software Apocalyps noemen: op een gegeven moment is er zoveel software, dat fouten onvermijdelijk zijn. Catastrofen volgen elkaar op, en de oorzaken zijn moeilijk te achterhalen: vind maar eens die ene bug in die enorme lap code.

De programmeurs hebben gelukkig ook een oplossing: we moeten onze software radicaal veranderen. Software moet meer gaan lijken op de fysieke werkelijkheid, zodat fouten ook sneller te zien zullen zijn. Programmeurs zullen moeten werken met het principe What You See Is What You Get, niet meer in ingewikkelde codes. Die oplossing, software met een zogenoemd model-based design, stuit op veel weerstand, juist in de softwarewereld. De programmeurs zijn wellicht toch iets te gehecht aan hun eigen codetaal.

Er is een enorme omslag nodig, maar dat kost tijd en geld. Dus is het hopen dat de Apocalypse nog even op zich laat wachten.