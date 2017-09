De kunstgalerie verjongt

‘Verzamelen is mijn passie’



Alexander Hoorn en Thierry Renier. Foto Roger Cremers

Wie: Alexander Hoorn (36)

Galerie: Hoorn & Reniers in Den Haag

Sinds: 2 september 2017

„Wij drijven deze galerie met z’n tweeën, mijn compagnon en ik. We hebben elkaar voor het eerst ontmoet op een kunstbeurs, waar ik naartoe ging omdat ik werk bij hem wilde kopen. Thierry had toen nog een andere galerie, Vonkel. Een werk van Inge Aanstoot dat hij die dag te koop aanbood, had ik gezien op internet. Ik wist: dat moet ik hebben. Ik kon er de hele nacht niet van slapen, om er op tijd bij te zijn had ik de plattegrond van de beurs uit mijn hoofd geleerd. Die ging om elf uur open, om vijf over elf had ik het werk gekocht.

„Thierry noemt mijn verzameldrift een ziekte, zelf noem ik het een passie. In de galerie die we nu samen hebben, hangen veel kunstenaars die ik al kende doordat ik ooit werk van ze kocht. Ik heb altijd verzameld, als kind waren dat steentjes met een glanzend randje, later werd het grafiek en nog later schilderkunst.

„Daardoor heb ik wel acht jaar gedaan over mijn studie kunstgeschiedenis: tussendoor werkte ik hele periodes in de horeca, zodat ik geld had om kunst te kopen. Veel grote doeken zijn het, soms wel tweeëneenhalf bij drie meter. Thierry en ik verschillen daarover wel eens van mening: wat voor mij normaal is, vindt hij al snel een groot werk.

„Met deze galerie is een droom uitgekomen. Na mijn studie heb ik zo nu en dan geholpen bij het samenstellen van tentoonstellingen, ook was ik vijf jaar lang als vrijwilliger conservator bij een klein museum. Dat was in Noordwijk, waar mijn ouders een restaurant hebben. Aan het einde van mijn werkdag ging ik dan daar naartoe om te helpen, zo verdiende ik mijn geld. Intussen leerde ik veel: hoe je subsidie aanvraagt, tentoonstellingen organiseert, een catalogus maakt.

„Toen ik mijn verhaal aan Thierry vertelde, zei hij: ‘Ik wil eigenlijk een grotere, internationalere galerie beginnen, heb je zin om mee te doen?’ Zo is het gekomen. Het heeft zo moeten zijn, denk ik.”

