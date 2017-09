Bayern onderuit tegen PSG, Barcelona ploetert

Paris Saint-Germain heeft woensdag in de Champions League met ruime cijfers gewonnen van Bayern München. Het werd in het Parc des Princes 3-0, dankzij doelpunten van Dani Alves, Cavani en Neymar. De club uit Parijs staat dankzij de overwinning met zes punten bovenaan in Groep B. Bayern-aanvaller Arjen Robben bracht de eerste zeventig minuten van wedstrijd door op de bank. De Duitse landskampioen staat door de nederlaag met drie punten gelijk met Celtic.

In Madrid was het spannender. Atlético nam het daar op tegen Chelsea. Na doelpunten van Griezmann en Morata stond de stand tot in de laatste minuut op 1-1. Pas in de 95ste minuut wist Batshuayi voor het elftal uit Londen de winnende goal te maken. Daarmee komt Atlético in de gevarenzone. De ploeg staat in Groep C op de derde plek; drie punten achter AS Roma, en slechts één punt voor Qarabag.

FC Barcelona heeft na een moeizame wedstrijd zijn tweede overwinning op rij geboekt in de Champions League, en voert Groep D aan. Deze keer niet dankzij een doelpunt van een van de vedettes, maar een door misser van Sebastian Coates. De speler van Sporting maakte onder druk van Barca-aanavaller Suarez in de 49ste minuut een eigen doelpunt. Meer dan de 1-0 zat er in Lissabon woensdag niet in.

Overige wedstrijden

Basel boekte een klinkende overwinning op Benfica. Het werd in eigen huis 5-0. Manchester United leek uit tegen CSKA Moskou een vergelijkbare uitslag te halen, maar dankzij een Russische goal in 91ste minuut werd toch nog 1-4. Juventus tegen Olympiakos eindigde in Italië in 2-0.

Voor Qarabag uit Bakoe werd het ondanks de nederlaag tegen AS Roma een bijzondere avond. De ploeg, die eerder nog met 6-0 verloor van Chelsea, maakte het eerste Azerbeidzjaanse doelpunt in de Champions League ooit. De wedstrijd eindigde in 1-2. Anderlecht tegen Celtic resulteerde dankzij een goal van Sinclair, drie minuten in de blessuretijd, in 0-3. De Vlamingen staan in Groep B stijf onderaan.