App Tinder weet veel van zijn datende gebruikers

Achthonderd pagina’s. Zoveel ontving journalist Judith Duportail retour toen ze met een beroep op de Europese privacywetgeving aan Tinder vroeg welke gegevens het over haar bezit. De Franse journalist die werkt in Berlijn, omschreef de informatie in The Guardian als „haar diepste, duisterste geheimen”.

Dating-app Tinder bleek bijvoorbeeld haar Facebook-likes te bewaren, foto’s van Instagram – zelfs na het verwijderen van het gekoppelde account, haar voorkeuren voor potentiële matches en de locatiegegevens van haar gesprekken.

„Lezend door de zeventienhonderd Tinder-berichten die ik heb gestuurd, reis ik langs mijn hoop, angst, seksuele voorkeuren en diepste geheimen”, aldus Duportail, die sinds 2013 op de dating-app actief was. Ze geneert zich bijvoorbeeld over hoe ze hetzelfde grapje had herhaald tegen match nummer 576, 568 en 569.

Met een beroep op de privacywetgeving kunnen consumenten hun gegevens opvragen bij bedrijven, of laten corrigeren. In mei 2018 treedt een nieuwe privacyverordening in werking; daarbij worden de regels strenger en boetes hoger voor organisaties die te slordig omspringen met privacy. „Het is nu in de praktijk nog heel lastig om een bedrijf echt zo ver te krijgen dat je opgeslagen persoonlijke informatie krijgt”, zegt David Korteweg van Bits of Freedom. De organisatie lanceerde een Privacy Inzage Machine (PIM), een generator die consumenten kan helpen met inzageverzoeken in de persoonlijke gegevens die bedrijven over ze hebben.

Tinder werd vorig jaar op de vingers getikt door de Noorse consumentenbond. De app zou veel te vage en breed geformuleerde privacyvoorwaarden hebben en zich bijvoorbeeld het recht toe-eigenen foto’s eeuwig te bewaren en persoonlijke informatie door te sturen naar derden. Daarop werden de standaardinstellingen aangepast, zo kreeg de app geen toegang meer tot álle Facebookfoto’s van het account dat gekoppeld was aan de app.

Tinder reageerde woensdag niet op een mail met verzoek om commentaar.