Amstelveen legt Airbnb aan banden

Maximaal dertig dagen verhuur per jaar en een meldplicht. Met die maatregelen wil de gemeente Amstelveen overlast door vakantieverhuur via sites als Airbnb gaan aanpakken. Wethouder Herbert Raat (wonen, VVD) legt 13 december zijn voorstel voor aan de gemeenteraad.

Als het nieuwe plan van aanpak wordt aangenomen, krijgt Amstelveen strengere regels dan in Amsterdam gelden. Daar gaat volgende week – op 1 oktober – de meldplicht voor tijdelijke woningverhuur in. Verzuim te melden kan met 6.000 euro worden bestraft. Nu al geldt dat niet meer dan vier personen tegelijkertijd een ruimte in dezelfde woning mogen huren. In Amstelveen worden er dat maximaal twee, mits de hoofdbewoner kan aantonen dat hij zelf in het huis woont.

Het grote verschil tussen de buurgemeenten is dat in de hoofdstad woningen maximaal zestig dagen per jaar verhuurd mogen worden. De Amsterdamse gemeenteraad heeft vorig jaar bij motie gevraagd de wettelijke mogelijkheid van een maximum van dertig verhuurdagen te onderzoeken, maar de verantwoordelijke wethouder Ivens (SP) is daar nog mee bezig, mede omdat de wetgeving complex zou zijn. Wethouder Raat: „Belemmerende wetgeving ken ik niet.”

Verdienmodel aanpakken

Door de groei van het toerisme in Amsterdam heeft ook Amstelveen steeds vaker te maken met problemen door vakantieverhuur. „Als je een huis zestig dagen of vaker kunt verhuren, kun je goud geld verdienen”, zegt Raat. „Wij willen dat verdienmodel eruit halen, maar ruimte laten voor het leuke uitgangspunt dat je je huis kunt verhuren als je zelf op vakantie bent.”

Of overtredingen bestraft worden, en zo ja hoe, kan Raat niet zeggen. Zijn voorkeur heeft dat „boetes pijn gaan doen”.

Volgens het huidige bestemmingsplan van Amstelveen is woningverhuur via sites als Airbnb niet toegestaan. Dat is bij veel inwoners onbekend; bij de gemeente zijn 224 verhuuradressen bekend. Raat zei in maart nog tegen NRC dat hij wordt „overspoeld” door berichten van bezorgde bewoners.

Expats en studenten

In het plan van de gemeente staan verder nieuwe regels voor woningdelen. Nu mag een huis alleen bewoond worden door één huishouden. Als het aan het gemeentebestuur ligt, worden dat maximaal vier personen uit verschillende huishoudens. Zo wil de gemeente tegemoetkomen aan woonwensen van expats en studenten, twee groepen die zich in toenemende mate vestigen in Amstelveen, en mantelzorgers.

Niet alleen Amstelveen, maar steeds meer randgemeenten van Amsterdam ervaren overlast door tijdelijke verhuur. Ook in Haarlem – waar zo’n achthonderd woningen op Airbnb te huur worden aangeboden – treedt de gemeente sinds kort strenger op tegen mensen die hun woning op verhuursites aanbieden. Er gelden vergelijkbare regels (maximaal 60 dagen, hooguit twee kamers, de bewoner moet zelf in het pand wonen) als in Amsterdam. Daar stonden eind 2016 zo’n 20.000 woningen te huur op Airbnb.

Raat hoopt dat het plan begin volgend jaar van kracht wordt. „Vanuit een college vinden wij dit een redelijk voorstel: we geven ruimte, maar willen excessen voorkomen”, zegt hij. „Ik kan me niet voorstellen dat je daartegen bent.”