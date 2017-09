Als een ramptoerist door RTL-land

Ik ben een ramptoerist, altijd al geweest. U kent het wel: zo’n jongetje dat honderden meters achter de brandweerwagen aanrende in de hoop op een fik waarbij de vlammen uit het dak sloegen. Waarna het bijna altijd een binnenbrandje bleek waar niets te zien was. Maar niet bij de RTL-crisis die is uitgebroken sinds Angela de Jong in het AD schreef dat het helemaal niks meer was met de ‘arrogante’ commerciële zender: te weinig vernieuwing, dalende kijkcijfers en steeds dezelfde mensen die reclame maken voor dezelfde RTL-programma’s. Dat raakte een snaar – tientallen snaren. Het gekrakeel is eindeloos: normaal zie je dat alleen bij het Nederlands elftal.

Dus besloot deze ramptoerist de brandweerwagen achterna te rennen en dinsdag de hele avond naar RTL te kijken. (Anders was het Feyenoord geworden en dat is helemaal een vorm van ramptoerisme.) Bij RTL Boulevard bleek het Damage Control Day te zijn: er werden acht minuten uitgetrokken voor de eigen crisis, inclusief een statement van huiskoningin Linda de Mol. Zij verklaarde dat er hard gewerkt werd en dat niet alles goed ging en dat de kritiek ten tijde van Talpa veel erger was. (Maar ja, Talpa verdween.)

De RTL-leiding („het Politiebureau”, grapten de Boulevardjongens) kwam met een verklaring over doelstellingen en marktaandelen. Daarop volgde een discussie tussen de presentatoren, waarin Bridget Maasland instemde met de kritiek dat het bij RTL te vaak over RTL ging. Helder. Waarna ze ineens begon over een interessant nieuw programma van Linda de Mol, waar deze onzeker over was en… Gingen ze echt over op nóg een rondje RTL-reclame? Maasland werd afgekapt: „Helaas hebben we geen tijd meer om daar iets van te laten zien.” We hadden in Boulevard trouwens al vijf RTL-gerelateerde nieuwtjes voor de kiezen gekregen.

Hoe zat het op prime time? Op RTL4 was er na het onberispelijke RTL Nieuws en Goede tijden, slechte tijden tijd voor Vermoord in het buitenland. Over ramptoerisme gesproken. Misdaadverslaggever John van den Heuvel nam daarin twee vrouwen mee naar de Dominicaanse Republiek, waar hun broer en vader Tony ruim drie jaar geleden was vermoord. Vintage hulp- en huiltelevisie. Van den Heuvel slaagde erin om de vervolging van de vermoedelijke daders een duwtje in de rug te geven (met ongewisse afloop) en de twee vrouwen waren blij dat ze het graf van Tony konden bezoeken. Maar het is ook het soort tv waarbij we heel precies te zien krijgen hoe de vrouwen reageren als ze op een laptop ineens een foto van de vermoorde Tony te zien krijgen.

Daarop volgde, in hetzelfde genre, Spreekrecht, waarin Angela Groothuizen twee mensen portretteert die in de rechtszaal gebruik maken van hun spreekrecht als nabestaande of slachtoffer van een misdaad. Het programma is zorgvuldig en empathisch gemaakt en niet per se slechte tv. Maar het filmen van verdrietige mensen op pijnlijke momenten is het soort programma waar je op terugvalt als je al een tijdje geen nieuw idee hebt gehad. RTL5 deed intussen SOS Mijn vakantie is een hel, Zon, zuipen ziekenhuis en De verdwijning van Natalee Holloway.

En RTL Late Night? Humberto Tan deed zijn best. Hij had drie RTL-loze onderwerpen, maar wie schoof daar aan als deskundige aangaande de actie van justitie tegen motorclub Satudarah? John van den Heuvel, net terug uit de Dominicaanse Republiek! En wat vertelde hij? Dat zijn Motorbendes onder vuur (over No Surrender) vanaf vrijdag te zien is bij Videoland, óók RTL. Waarmee de ramptoerist aan het eind van zes uur durende tocht door RTL-land concludeerde dat er nog heel wat werk aan de winkel was.