Hoge boete voor Scania om prijsafspraken

De Europese Commissie legt de Zweedse vrachtwagenfabrikant Scania een boete op van 880,5 miljoen euro. Het bedrijf schond het Europese mededingingsrecht, meldt de Commissie woensdag.

Scania maakte veertien jaar lang prijsafspraken met vijf andere truckfabrikanten. Het kartel zorgde verder voor een vertraagde introductie van technologieën die voldeden aan strengere emissieregels en rekende de kosten voor de ontwikkeling van die technologieën door aan klanten in de Europese Economische Ruimte (EU en de landen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland). Deze samenwerking tussen de bedrijven duurde van 1997 tot 2011.

De zes fabrikanten produceren “samen meer dan negen van de tien middelgrote en zware trucks die in Europa worden verkocht”, meldt de Commissie in een persverklaring. Dat komt neer op driekwart van het vervoer van goederen door Europa. “Deze fabrikanten zouden moeten concurreren in plaats van samen te spannen - juist wat betreft de milieumaatregelen.”

Onaangekondigde inspecties

Scania weigerde om mee te werken aan het onderzoek van de commissie. Andere bedrijven uit het kartel deden dat wel en werden al in juli 2016 bestraft. De Europese Commissie trof toen een schikking met de bedrijven DAF, Daimler, Iveco en Volvo/Renault, die samen 2,93 miljard euro betaalden. MAN, een dochterbedrijf van Volkswagen, tipte de Europese commissie in 2011 en werd daarom vrijgesteld van de boete.

De ruim 880 miljoen euro die Scania nu moet betalen, is volgens Bloomberg de op één-na-hoogste boete die de Europese Commissie in een dergelijke zaak heeft opgelegd. Het persbureau schrijft dat de fabrikant zich al op een zware straf had voorbereid.

De samenspanning van de truckbouwers kwam uiteindelijk volledig aan het licht door een reeks onaangekondigde inspecties. Nu ook de boete voor Scania is vastgesteld, sluit de Commissie het onderzoek.