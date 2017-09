Zes adviseurs Trump gebruikten privémail

Het is niet illegaal voor Amerikaanse overheidsambtenaren om gebruik te maken van hun privémail, zolang ze werkgerelateerde berichten doorsturen naar hun officiële account. Ze worden echter wel geacht hun overheidsmail te gebruiken voor hun officiële taken zodat de conversaties kunnen worden toegevoegd aan het officiële archief.

In de verkiezingscampagne in 2016 viel Trump zijn rivaal Hillary Clinton meerdere malen aan omdat zij haar privé-account had gebruikt voor officiële correspondentie tijdens haar periode als minister van Buitenlandse Zaken onder Obama.

Ten minste zes adviseurs van president Trump hebben hun privémail gebruikt voor overheidszaken, meldt The New York Times .

Vervanging Obamacare lijkt opnieuw te sneuvelen

De vervanging van Obamacare lijkt opnieuw te sneuvelen, nog voor de Senaat over de wetgeving heeft gestemd. Senator Susan Collins heeft gezegd dat ze de nieuwe wetgeving die Obamacare moet vervangen niet steunt. Ze is daarmee de derde Republikeinse senator die tegen het nieuwe zorgverzekeringsstelsel stemt, na John McCain en Rand Paul.

Deze week stemt de senaat opnieuw over het wetsvoorstel dat Obamacare moet vervangen. Vorige week zei senator McCain dat hij de nieuwe wetgeving, die nog niet doorgerekend is en waarvan de gevolgen nog niet bekend zijn, niet gaat steunen. Zijn tegenstem was doorslaggevend bij de vorige stemming over de vervanging van Obamacare.

De Republikeinen willen dat er voor 30 september gestemd wordt over de wet. Dan loopt een wettelijk termijn af waarbinnen de Republikeinen slechts 51 stemmen nodig hebben om de wetgeving goed te keuren. Samen met de stem van vicepresident Mike Pence hebben ze 52 senaatszetels, maar als er drie Republikeinen afhaken, hebben ze geen meerderheid meer.