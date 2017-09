Werkstraf voor veroorzaken treinongeluk Dalfsen

De 23-jarige bestuurder van de hoogwerker die vorig jaar een dodelijk treinongeluk bij Dalfsen veroorzaakte heeft een werkstraf van 100 uur gekregen. De officier van justitie eiste twee weken geleden 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar. De rechtbank achtte het niet nodig de man een rijontzegging te geven. Door het ongeval kwam de 49-jarige machinist om het leven en raakten zes passagiers gewond.

B. dacht met vier passerende treinen in het uur een kwartier de tijd te hebben om met de hoogwerker, die ongeveer 1 kilometer per uur kon rijden, over te steken. Het ongeval gebeurde rond 8.50 uur. De man poogde de machinist nog zwaaiend te waarschuwen, maar de trein botste met 131 kilometer per uur op de hoogwerker en ontspoorde.

De bestuurder werd verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dood en letsel tot gevolg. Ook zou hij zich niet voldoende hebben gerealiseerd hoe traag de hoogwerker was.

Dienstregeling

Had de 23-jarige Zwollenaar Job B. de dienstregeling geraadpleegd, dan had hij gezien dat hij dat er tot 09.00 uur niet vier maar acht treinen per uur reden, meent het OM. De rechtbank verwijt de bestuurder van de hoogwerker dat hij nalatig handelde door niet van tevoren de dienstregeling te raadplegen.

“Hij nam de onverantwoorde gok dat hij met zijn rupsvoertuig over kon steken zonder een botsing met een trein te veroorzaken.”

Bekijk de reconstructie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: