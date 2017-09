Tillerson: VS onderhouden contact met Noord-Korea

De Amerikaanse minister deed zijn uitspraken na een dag vol bijeenkomsten in Beijing. Hij sprak daar onder meer met de Chinese regering, die recentelijk zijn zorgen uitte over de dreigementen tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. Na afloop van die ontmoetingen benadrukte Tillerson dat hij hoopt dat de spanningen tussen beide landen snel minder worden.

Volgens Tillerson hebben de VS momenteel drie verschillende kanalen om te communiceren met het bewind in Pyongyang. “We kunnen met ze praten en dat doen we ook”, zei de minister. Waarover die gesprekken gaan maakte Tillerson niet bekend.

De Verenigde Staten staan in direct contact met het bewind in Noord-Korea. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, zaterdag op een bijeenkomst in China tegen onder meer Reuters. “We proberen tot ze door te dringen”, aldus Tillerson. “We vragen ze: willen jullie met ons praten?”

De VS zullen volgend jaar maximaal 45.000 vluchtelingen toelaten. Dat heeft Trump in een memorandum aan de minister van Binnenlandse Zaken Rex Tillerson laten weten, bericht Reuters. Het is het laagste aantal sinds 1980. Dat jaar kwamen er meer dan 200.000 vluchtelingen de VS binnen, het hoogste aantal sinds 1975. Vorig jaar werden nog 84.995 vluchtelingen toegelaten, het hoogste aantal van Obama's presidentschap. Tussen 1990 en 1995 kwamen er gemiddeld 112.000 vluchtelingen het land binnen. Kijk voor meer statistieken over vluchtelingen hier .

De minister had al ruim vijftigduizend dollar terugbetaald, maar sinds april maakte hij meer omstreden trips, onder andere in militaire vliegtuigen en in particuliere jets. Het gebruik van privéjets zou ongeveer 4 ton hebben gekost. Tel daarbij de kosten op van het gebruik van militaire toestellen en het totale bedrag komt boven de miljoen dollar op, zo becijferde Politico.

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid, Tom Price, is vrijdagavond afgetreden nadat hij in opspraak was geraakt wegens dure vliegreizen op kosten van de belastingbetaler. De 62-jarige Price, een orthopedisch chirurg uit Atlanta, is de eerste minister uit het kabinet van president Trump die moet aftreden.

Een woordvoerder van het Witte Huis wilde niet reageren, maar zei alleen dat "het Witte Huis zijn personeel instructies geeft om te werken volgens de wettelijke regels om alle communicatie vast te leggen en te archiveren". De zaak is pijnlijk aangezien Trump tijdens de verkiezingscampagne tekeer ging over Hillary Clintons gebruik van haar privé-mailaccount voor werkverkeer toen ze minister was van Buitenlandse Zaken.

Het onderzoek zou zich met name richten op het e-mailverkeer van Kushner en Ivanka omdat zij beiden nog in het Witte Huis werken. Ook wordt onderzocht of de e-mailcommunicatie enig verband houd met het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingscampagne.

Het Witte Huis gaat het gebruik onderzoeken van privémail voor werkdoeleinden door medewerkers. Dat meldt Politico, nadat het eerder al berichtte dat verschillende hoge ambtenaren en Trumps schoonzoon Jared Kushner hun privé-mailaccount gebruikt hebben voor werkverkeer. Minstens vijf mensen op hoge posities in de regering gebruikten privémail, onder wie Kushner, Ivanka Trump, Gary Cohn, Steve Bannon and Reince Priebus.

De democratische senator Mark Warner, lid van de speciale commissie, zei overigens dat hij allerminst tevreden was met de getuigenis van Twitter donderdag, die achter gesloten deuren plaatsvond. Hij noemde het "zeer teleurstellend" en "inadequaat op alle niveaus". Volgens Warner heeft Twitter veel vragen onbeantwoord gelaten en liet het sociale medium zien dat het "totaal niet begreep hoe serieus deze kwestie is".

"Twitter heeft monsterlijke informatie in het Congres gepresenteerd: wij geven geld uit aan onze advertentiecampagnes. Net als alle andere bedrijven op aarde. (...) We gaan nu nog verder en geven ruiterlijk toe: we geven geld uit aan advertenties op luchthavens, in taxi's, op billboards, het internet, radio en televisie. Onze reclames worden zelfs uitgezonden op CNN. (...) We hebben nooit beseft dat normale media-advertenties inkopen in een ontwikkelde democratie een verdachte en kwalijke bezigheid is."

Verder valt in het blog te lezen dat het Kremlingezinde Russia Today in 2016 voor 274.100 dollar aan advertenties inkocht op Twitter. De betreffende advertenties zijn overhandigd aan de Senaatscommissie die de Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen onderzoekt.

Zuckerberg zei vorige week dat hij 3.000 advertenties, afkomstig van nep-accounts gelinkt aan Rusland, te overhandigen aan de Senaatscommissie. Die commissie is niet de enige die de mogelijke beïnvloeding van Rusland in de presidentsverkiezing onderzoekt. Er lopen nog drie onderzoeken in het Congres en één bij de FBI.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes (apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion?

Facebook en Alphabet hebben bevestigd dat ze de uitnodiging hebben ontvangen, maar nog niet of ze komen. Twitter, dat vandaag in een besloten zitting ondervraagd wordt over nepnieuws en propaganda, heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging.

De winstbelasting voor bedrijven is in de VS met zo’n 39 procent een van de hoogste ter wereld. Trump wil dit verlagen naar 20 procent. Ook wil hij een eind maken aan het fel bekritiseerde belasten van overzeese winsten van Amerikaanse bedrijven. Vanwege die belasting houdt alleen Apple al zo’n 250 miljard dollar op buitenlandse bankrekeningen aan.

Nadat er al lang naar werd uitgekeken, werd woensdag eindelijk het plan van president Trump om het belastingstelsel te hervormen bekend. Het negen pagina's tellende plan lekte uit via The Washington Post. Het schetst de contouren van een nieuw en versimpeld belastingstelsel. Met als motto: ‘meer banen, eerlijkere belastingen, hogere salarissen’.

President Trump on HHS Secretary Price's use of private planes: "I'm not happy about it" https://t.co/qZh3t7mo6N https://t.co/wLPF5VEToq

Politico ontdekte dat Price 26 keer een particulier vliegtuig charterde van overheidsgeld. In twee gevallen leek de reis vooral voor privédoeleinden te zijn. Volgens Politico was voor een deel van de vluchten ook een goedkopere optie beschikbaar op een lijnvlucht.

Donald Trump is "niet blij" met zijn minister van Zorg. Dat zei hij woensdag tegen journalisten, voorafgaand aan zijn reis naar Indianapolis. Tom Price heeft op kosten van de regering privévliegtuigen gecharterd. Op de vraag of hij van plan is Price te ontslaan, zei de president "We zullen zien."

Arpaio huisde gevangenen in tentenkampen, waar het in de zomer bloedheet kon worden. Ook gaf hij gedetineerden maar twee maaltijden per dag en dwong hij mannelijke gevangenen om roze ondergoed te dragen, met als doel hen te vernederen.

De afgevaardigden dienden hun bezwaarschrift woensdag in, omdat zij vinden dat het ongrondwettelijk is dat een gerechtelijke uitspraak niet wordt opgevolgd. De 85-jarige Arpaio, ook wel bekend als America's toughest sheriff, werd meerdere malen beschuldigd van het etnisch profileren van latino's. In juli werd hij schuldig bevonden.

House Democrats ask judge to reject Arpaio pardon https://t.co/fjJhG4RaRF

'Directeur drugsbestrijder DEA stapt op'

De directeur van de Drug Enforcement Administration (DEA), de instantie die belast is met drugsbestrijding stapt volgens Amerikaanse media op. Hij vindt dat president Trump onvoldoende respect toont voor de wet. De directeur, Chuck Rosenberg, uitte in juli al kritiek op Trump toen deze tijdens een speech voor politiemensen op Long Island zei dat zij drugsverdachten “niet te vriendelijk” moesten behandelen.

Rosenberg stuurde hierop een email aan zijn hele organisatie waarin hij, in reactie op wat hij noemde het “vergoelijken van politiegeweld” door de president, benadrukte dat zijn mensen zich aan de wet hebben te houden. “We hebben een eerzaam beroep en we moeten ons dus ook altijd eervol gedragen”, schreef hij.

Volgens Politico speelde Rosenberg op dat moment al met de gedachte aan opstappen. De directeur werd in 2015 door president Obama benoemd als interimdirecteur nadat zijn voorgangster moest opstappen. Daarvoor werkte hij twee keer als stafchef van de in mei door Trump ontslagen FBI-chef James Comey, met wie hij een goede band heeft.

Rosenberg had ook grote verschillen van opvatting met Trumps minister van Justitie Jeff Sessions over de aanpak van drugsbestrijding en de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Sessions wil het zero-tolerancebeleid van de ‘War on Drugs’ nieuw leven inblazen, en is bijvoorbeeld tegen het gedogen van marihuana.

Volgens The Washington Post verschilden de twee ook van mening over de bestrijding van drugsbendes. Voor Sessions staat de Salvadoraanse en in de VS opererende bende MS13 centraal, terwijl de DEA onder Rosenberg vooral de Mexicaanse kartels bestreed die mede debet zijn aan de opiatencrisis in grote delen van de VS. Ook bepleitte Rosenberg een ’cultuuromslag’ met betrekking tot de opiatencrisis, die vorig jaar meer dan 64.000 levens eiste in de VS.

Trump kan nu een nieuwe directeur van de DEA benoemen. Een naam die circuleert is die van Joseph Fuentes, de langzittende baas van de politie van de staat New Jersey, en een voorstander van de ‘law and order’ aanpak van Sessions en Trump. De DEA heeft ongeveer 10.000 medewerkers in de VS en elders, zoals in Latijns-Amerika.