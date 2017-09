Voormalig partijprominent Petry verlaat AfD definitief

Frauke Petry heeft aangekondigd dat ze haar lidmaatschap van de AfD helemaal opzegt. “Het is duidelijk dat deze stap zal volgen,” zei Petry dinsdag in Dresden volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Petry is partijvoorzitter en voormalig partijleidster van de AfD.

Onverwacht

Maandag maakte Petry tijdens een persconferentie bekend dat ze geen deel wil uitmaken van de Bonsdagsfractie van het AfD. De andere partijleden werden door dit nieuws verrast. Petry had haar beslissing niet van tevoren besproken met de partij.

Na haar mededeling pakte Petry meteen haar spullen en verliet de persconferentie. Daarop eiste Alice Weidel, de lijsttrekker van de partij, Petry’s vertrek.

Petry zei niet per wanneer ze de partij gaat verlaten. Ze blijft in de Bondsdag als onafhankelijk parlementslid. Ook zei ze niet of ze een nieuwe partij wil oprichten.

Wel heeft de ex-topvrouw het ambt van fractievoorzitter in de parlementaire deelraad van Saksen neergelegd. Samen met secretaris Uwe Wurlitzer en plaatsvervangend fractievoorzitter in Saksen Kirsten Muster stappen de drie daar uit de partij. Ze behouden hun zetel en gaan onafhankelijk verder.