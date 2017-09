Tweede herkansing McGregor

De eerste doorstart mislukte. En de volgende doorstart is alweer een feit. Modeketen McGregor krijgt na twee faillissementen op rij een nieuwe eigenaar, zo maakte de curator van het bedrijf dinsdag bekend. Ondernemer en oud-vastgoedbankier Rens van de Schoor, die eerder kledingketen Miss Etam in leven hield, neemt de boedel van McGregor over, inclusief de merken Gaastra en Adam Brandstores.

McGregor ging in juni 2016 failliet, werd teruggekocht door de oude eigenaren en omgedoopt in Doniger Fashion Group. Een forse sanering mocht niet baten: eerder deze maand volgde wederom een faillissement. Ditmaal vertrekken de oude eigenaren, onder wie de oprichters van McGregor, Jeroen Schothorst en Ben Kolff. Deze twee jeugdvrienden uit het Gooi richtten McGregor in 1993 op.

‘Beste oplossing’

De nieuwe eigenaar wordt Soutien Beheer, een speciaal opgericht investeringsfonds onder leiding van Van de Schoor. Van de Schoor wordt tevens topman van het bedrijf, dat nu Gaastra Fashion Group gaat heten.

Een woordvoerder van de curator zegt niets kwijt te kunnen over de bedragen die gemoeid zijn met de deal. Hij zegt dat er „meerdere partijen” geïnteresseerd waren in overname van de boedel van McGregor, geheel of gedeeltelijk.

Uiteindelijk is de overname door Van de Schoor van alle drie de merken „de beste oplossing voor de schuldeisers en voor de werkgelegenheid”, aldus de woordvoerder. Over mogelijk verlies van banen moet „in de komende weken” meer duidelijkheid komen.

Voor het eerste faillissement van het modebedrijf in 2016, werkten er ruim 1.200 werknemers bij McGregor, verdeeld over ongeveer 150 winkels. Begin deze maand waren daarvan nog krap zeshonderd voltijdsbanen over, waarvan de helft in Nederland. Het bedrijf heeft 53 eigen winkels in Nederland en 22 in België, Frankrijk en Duitsland. Ook de buitenlandse winkels gaan vallen onder Soutien Beheer.

Bedrijvendokter

Van de Schoor, afkomstig van ING, nam met zijn bedrijf R&S Retail in 2015 Miss Etam over. Daarna bracht hij R&S Retail naar de beurs via een ‘slapende’ notering van een failliete beddenfabrikant die werd omgezet in een notering van R&S Retail (een zogeheten reverse listing).

R&S Retail fuseerde begin 2016 met het Belgische modeconcern FNG en Van de Schoor werd financieel directeur bij FNG, maar vertrok daar weer in juni dit jaar.

Topman Dieter Penninckx van FNG zegt aan de telefoon dat Van de Schoor zich als „bedrijvendokter” verder wilde richten op het gezond maken van failliete ketens. Hij zegt nog steeds een „goede verstandhouding” met Van de Schoor te hebben.

FNG is nog steeds eigenaar van Miss Etam, dat nu weer winstgevend is. FNG bezit ook onder meer Claudia Sträter. Zou McGregor-opvolger Gaastra Fashion Group, eenmaal verder door Van de Schoor gesaneerd, ook passen bij FNG? Penninckx: „Het McGregor-dossier speelt al een tijd en we hebben nog steeds geen interesse.”