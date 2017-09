Twee doden gevonden in Fries dorpje Katlijk

In een huis in het Friese dorpje Katlijk zijn twee doden aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf.

De lichamen zijn aangetroffen in een woonboerderij aan de Schoterlandseweg waar twee gezinnen wonen. Een van de bewoners van de boerderij trof de twee doden aan.

Het is nog niet duidelijk of het om een familiedrama gaat of dat een onbekende dader het misdrijf heeft gepleegd, daarom doet de politie onderzoek in de omgeving.

Over hoe de mensen om het leven zijn gekomen, kan de de politie kan nog niets vertellen.