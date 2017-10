Antikatertosti

Foto iStock

Het handige van tosti’s is dat je zo op bijna elk moment van de dag en tijdens uiteenlopende aangelegenheden kunt serveren. Niemand die er raar van opkijkt als je er mee ontbijt, luncht of er een snelle avondhap van maakt. En ook voor een late night snack, na het uitgaan, is de tosti geschikt. Maar misschien wel het beste moment om er eentje te maken is de ochtend erna, met een kater. Daarom hier de ultieme katertosti.

Bak de bacon krokant op de manier die je gewend bent. Zet even weg. Meng voor de bloody mary-boter 2 eetlepels boter in een kom met de tomatenpuree, worcestersaus en tabasco. Zet de bloody mary-boter in de koelkast en laat 10 minuten koelen.

Besmeer intussen één kant van alle sneden brood met boter en leg ze op het werkblad, met de beboterde kanten naar onder. Bestrijk de andere kant met de bloody mary-boter en beleg twee van de sneden met kaas. Breng op smaak met zout en peper, beleg met de bacon en rucola, en leg de andere sneden brood erop, met de bloody mary-boter onder en de gewone boter boven. Verhit een grote koekenpan met dikke bodem op middelhoog vuur en leg de tosti’s in de pan. Bak de tosti’s 3 minuten, keer ze en bak ze nog 2 tot 3 minuten aan de andere kant, of tot de kaas gesmolten is en het brood krokant en goudbruin geworden.