Stofzuigermaker komt met elektrische auto

Stofzuigerfabrikant Dyson gaat zich op de markt voor elektrische auto’s begeven. Volgens persbureau Reuters kondigde eigenaar James Dyson dinsdag in Londen aan dat zijn bedrijf 2,3 miljard euro gaat investeren in het voertuig. Dat moet in 2020 op de markt verschijnen. Dyson wordt de zoveelste nieuwe speler die op de markt voor elektrische auto’s de concurrentie aangaat met de grote autofabrikanten.

Volgens Dyson (71) hebben vierhonderd ingenieurs de afgelopen tweeënhalf jaar gewerkt aan de accu’s die de elektromotor van de auto gaan aandrijven. De Brit zegt dat zijn bedrijf al twintig jaar met eletromotortechniek bezig is. “Ik wist dat we op een dag een auto zouden gaan maken”, aldus Dyson bij de aankondiging van het autoproject.

Zakloze stofzuiger

Technische details over de wagen gaf Dyson niet. Waar de Dyson-auto gebouwd gaat worden, moet het concern nog bepalen. Dyson, rijk geworden door zijn uitvinding van de zakloze stofzuiger, sluit in elk geval uit dat hij gaat samenwerken met een bestaande autofabrikant.

Hoeveel banen het project oplevert is ook nog onbekend. Een rapport van de Britse overheid gaf vorig jaar per ongeluk wel een indicatie. Het verslag repte over 500 nieuwe werknemers, maar die passage werd snel geschrapt. Dyson weigerde toen commentaar.

Tal van fabrikanten proberen een plek op de groeiende markt voor elektrische auto’s te veroveren. Gevestigde namen in de auto-industrie zoals BMW, Renault en Volkswagen krijgen daarbij concurrentie van jonge techbedrijven. Vooral het Amerikaanse Tesla, van internetmiljardair Elon Musk, timmert hard aan de weg. Het bedrijf is een slordige vijftig miljard dollar waard.