SP-fractie Hoorn zegt vertrouwen in afdelingsvoorzitter op

De SP-fractie in de gemeenteraad van Hoorn heeft het vertrouwen opgezegd in de eigen afdelingsvoorzitter, Yvonne Kostelijk. Aanleiding is haar optreden afgelopen zaterdag op de partijraad van de SP in Amersfoort. Daar zei ze voor een volle zaal dat ze de mond van haar fractievoorzitter had willen „dichtnieten”, omdat hij zich in de media kritisch had uitgelaten over de beslissing van het landelijk partijbestuur om Hoorn niet te laten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

Vorige week bleek dat het partijbestuur van alle lokale afdelingen is nagegaan of ze genoeg actievoeren in buurten. Afdelingen die dat volgens het bestuur te weinig doen en te weinig nieuwe, actieve leden trekken, worden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. In Hoorn leidde dat tot fel verzet van vooral fractievoorzitter Mathé van Stralen. De SP bestuurt mee in het college, maar de kiezers in de gemeente kunnen dat beleid nu niet beoordelen.

Bij de partijraad van de SP gaat iedereen achter het bestuur staan. Alleen in de wandelgangen klinkt kritisch gefluister

Op de partijraad zei Kostelijk zaterdagmiddag dat de kritiek van Van Stralen „zeker niet gedragen” werd door de andere SP’ers in Hoorn en dat die er „heel erg boos” over zijn. Ze noemde de fractievoorzitter „een ongeleid projectiel” en zei dat ze lang had gezocht naar een „niettang” om hem te laten zwijgen. Kostelijk kreeg daarna een staande ovatie van de zaal en partijleider Emile Roemer kwam haar bloemen brengen.

‘Alleen actievoeren wordt nu gewaardeerd’

In een persbericht noemt de SP-fractie van Hoorn die uitspraken nu „te absurd voor woorden”. Van Stralen zegt in een toelichting:

„De beslissing van het partijbestuur om ons niet te laten meedoen, is bij ons ingeslagen als een bom. Wij vonden het verkeerd en we vinden dat je dat mag uiten. We leven in een democratie.”

Volgens Van Stralen draait het in de „SP-cultuur” nu te veel om actievoeren op straat en zou „het bestuurlijke werk” juist meer moeten worden gewaardeerd. „Dan krijg je een kruisbestuiving van de straat en het bestuur.”

Van Stralen is ook niet van plan om zijn kritiek op het bestuur voor zich te houden: „Zo’n optreden van de voorzitter werkt bij mij juist averechts.” Yvonne Kostelijk laat in een reactie aan NRC weten dat ze „verrast” is over het opgezegde vertrouwen. „Maar verder heb ik daar op dit moment niks aan toe te voegen.”