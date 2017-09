Saoedische vrouwen mogen voortaan autorijden

Vrouwen in Saoedi-Arabië mogen in de toekomst autorijden. Koning Salman, staatshoofd van het streng islamitische land, heeft dat dinsdag via een decreet bepaald, meldt het Saoedische staatspersbureau. Saoedi-Arabië was het enige land ter wereld waar vrouwen niet achter het stuur mochten plaatsnemen.

De aankondiging van koning Salman betekent volgens The New York Times niet dat vrouwen vanaf nu massaal de weg op kunnen. Dat zal nog even duren: het land moet eerst nog zorgen dat er rijlessen voor vrouwen komen en dat vrouwen een rijbewijs kunnen aanvragen. Ook moeten politieagenten nog training krijgen in de omgang met onbekende vrouwen. In het zwaar gesegregeerde koninkrijk hebben ze vrijwel nooit contact met vrouwen die geen familie zijn. Het is de bedoeling dat vrouwen in juni 2018 de weg op kunnen.

Stad versus platteland

Vooral in de Saoedische steden zal het verkeersbeeld veranderen. Daar lopen autorijdende vrouwen grote kans gearresteerd te worden door de religieuze politie. Op het platteland of in de woestijn komen ze meestal wel weg met een zelfstandig autoritje. Plattelandsvrouwen kunnen vaak ook niet anders, als hun mannelijke familieleden voor het werk ergens anders zijn.

Officieel was er overigens geen wet die het vrouwen verbood auto te rijden. Machtige conservatieve geestelijken zorgden ervoor dat vrouwen simpelweg geen rijbewijs konden krijgen. Volgens hen zouden rijdende vrouwen onzedelijkheid in de hand werken.

Vrouwenrechtenactivisten voeren sinds de jaren negentig actie voor afschaffing van het officieuze rijverbod. Het heeft voor Saoedische vrouwen soms amper zin om een baan te zoeken, doordat ze veel geld kwijt zijn aan privéchauffeurs die hen naar het werk moeten brengen. Geregeld doken er de laatste jaren filmpjes op van vrouwen die ondanks het verbod toch op de bestuurdersstoel hadden plaatsgenomen.

Gaandeweg gingen er ook buiten activistenkringen stemmen klinken die zich uitspraken vóór vrouwen achter het stuur. De vorige koning, Abdullah, zei in 2005 dat “de dag zal komen waarop vrouwen autorijden”. Vorig jaar schreef de invloedrijke prins Alwaleed bin Talal op Twitter dat het tijd was om vrouwen te laten rijden.

De Verenigde Staten spraken dinsdag hun lof uit over de beslissing van koning Salman. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het “een mooie stap in de goede richting”.