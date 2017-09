Referendum over abortus in Ierland in 2018

Volgend jaar wordt een referendum georganiseerd in Ierland over de legalisering van abortus. Dat heeft premier Leo Varadkar dinsdag bekendgemaakt aan het parlement, meldt persbureau AP. De volksraadpleging zal in mei of juni plaatsvinden.

In het streng katholieke Ierland is abortus grondwettelijk verboden volgens het Achtste Amendement, dat voorschrijft dat het leven van de moeder en ongeboren kind gelijkwaardig moeten worden beschermd. Dat houdt in de praktijk in dat afbreking van de zwangerschap alleen is toegestaan wanneer het leven van de moeder gevaar loopt. Hiermee heeft Ierland de strengste abortuswetgeving van Europa. Een vrouw kan tot veertien jaar celstraf krijgen voor het innemen van een abortuspil.

Varadkar wil het amendement in zijn geheel afschaffen. De VN-Mensenrechtencommissie riep afgelopen juli al op om de abortuswetgeving in Ierland op de schop te nemen.

Abortustoerisme

Ieder jaar reizen duizenden Ieren naar het Verenigd Koninkrijk om hun zwangerschap te laten afbreken. De organisatie van het referendum moet nog wel worden goedgekeurd door het Ierse parlement.

Abortus is niet het enige onderwerp waarover Varadkar een volksraadpleging aankondigde. De premier wil ook conservatieve wetgeving omtrent godslastering en echtscheiding versoepelen. Vanwege het sterke katholicisme in Ierland kent het land strenge wetten inzake kwesties die gevoelig liggen in het christelijke geloof. In 2015 werd met een referendum het homohuwelijk gelegaliseerd in het land.