Guggenheim trekt dierenkunst terug uit expositie

Het Guggenheim Museum in New York heeft besloten drie kunstwerken met dieren niet op te nemen in de tentoonstelling Art and China after 1989: Theatre of the World na ‘bedreigingen met geweld’. Tegen het tentoonstellen van de drie werken loopt ook een online petitie die oproept tot ‘wreedheidsvrije tentoonstellingen in het Guggenheim’, die dinsdag al door 627.000 mensen was ondertekend.

Het meest omstreden teruggetrokken werk is Dogs That Cannot Touch Each Other (2003) van Sun Yuan en Peng Yu, die in een zeven minuten durende video een performance tonen in een Chinees museum waarbij zij acht pitbullhonden tegenover elkaar op een lopende band lieten rennen zonder dat deze elkaar kunnen bereiken.

‘Theatre of the world’

In de installatie Theater of the World (1993) van Huang Yong Ping zien bezoekers door glas reptielen insecten opeten. De serie foto’s A Case Study of Transference van Xu Bing toont getatoeëerde varkens.

In een maandag uitgegeven verklaring stelt het museum dat het de beslissing heeft genomen uit zorg voor de veiligheid van de staf, bezoekers en deelnemende kunstenaars. „Hoewel de werken zijn tentoongesteld in musea in Azië, Europa en de VS, betreurt het Guggenheim dat expliciete en herhaalde bedreigingen deze beslissing noodzakelijk maakten”, aldus het museum. Het museum zegt ontsteld te zijn dat het de werken niet kan tonen.