Palestijn doodt drie Israëliërs bij nederzetting

Een Palestijn heeft dinsdagochtend drie Israëlische mannen doodgeschoten bij de ingang van een Joodse nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Een vierde man is volgens Israëlische hulpdiensten ernstig gewond geraakt, meldt persbureau AP.

De Israëlische politie zegt dat de 37-jarige schutter is doodgeschoten. Hij probeerde de Har Adar-nederzetting, een paar kilometer ten westen van Jeruzalem, binnen te komen via de achteringang. Bij die beveiligingspost werden op dat moment Palestijnse werklieden gecontroleerd door beveiligers. Daarop haalde de man een vuurwapen tevoorschijn en begon hij te schieten. Kort daarna werd hijzelf doodgeschoten.

Vergunning

De drie gedode Israëlische beveiligers zijn tussen de twintig en dertig jaar oud. De gewonde Israëliër is 32 en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schutter zou een vergunning hebben gehad om in Israël te mogen werken, meldt persbureau Reuters.

Sinds september 2015 zijn volgens AP 48 Israëliërs door Palestijnen omgebracht. In diezelfde periode zijn door Israël meer dan 255 Palestijnen gedood.