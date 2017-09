Ondernemende chirurg mag toegang ontzegd worden

De orthopedisch chirurg was per direct niet langer welkom in zijn eigen ziekenhuis. Hij werkte al 13 jaar bij het Zuyderland ziekenhuis in Sittard, maar kreeg steeds meer moeite met de focus op kostenbeheersing en zorgsystemen, in plaats van de behoeften van patiënten. Hij wilde een eigen behandelcentrum voor knie- en heupaandoeningen oprichten. Omdat hij hoopte op een vorm van samenwerking, besprak hij zijn voornemen met de vakgroep orthopedie en het ziekenhuisbestuur. Zij bleken alleen geïnteresseerd als ze volledige zeggenschap zouden krijgen in de nieuwe kliniek. Dit was nadrukkelijk niet de bedoeling van de chirurg, dus de samenwerking ketste af. De chirurg zat intussen niet stil en legde contact met het academisch ziekenhuis in Maastricht. Ook was er al een naam voor de kliniek, een vestigingsplaats, een vergunning en een website in aanbouw. Hierop stond pontificaal een foto plus naam van de arts, net als op de brochures die hij had laten drukken om samenwerking te zoeken met andere ziekenhuizen.

Dit alles ging het ziekenhuis, waar de chirurg nog altijd werkte, veel te ver. De arts verbond zich openlijk – en in strijd met het concurrentiebeding – aan een concurrerend initiatief. Het ziekenhuis voelde zich te kijk gezet en vreesde voor belangenverstrengeling. De overeenkomst met de chirurg werd opgezegd en om te voorkomen dat patiënten de dupe zouden worden van frustraties, was hij per direct niet meer welkom. Een zware maatregel, maar in kort geding geeft de rechtbank Limburg het ziekenhuis gelijk. Zorgen om de veiligheid van patiënten is genoeg om een arts de toegang te weigeren. Ook als er geen sprake is van beroepsfouten maar ruzie om een concurrentiebeding.

De zaak: ECLI:NL:RBLIM:2017:8565