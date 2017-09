Met de camera op pad in de puinhopen van Raqqa

Al maanden wordt er hevig gevochten om Raqqa, de Syrische stad die door Islamitische Staat is uitgeroepen tot hun hoofdstad. Langzaam dringen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) de strijders van IS terug. Inmiddels heeft IS meer dan de helft van de stad uit handen moeten geven. De toestand voor de duizenden burgers is zeer precair. Nog afgezien van de bombardementen en gevechten is er ook nauwelijks meer voedsel en drinken. De Turkse fotograaf Bülent Kilic trok enige tijd op met de SDF-strijders.