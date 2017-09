Makers Fokke & Sukke winnen Inktspotprijs 2017

Jean-Marc van Tol, John Reid en Bastiaan Geleijnse, de drie makers van Fokke & Sukke, hebben dinsdag de Inktspotprijs 2017 gewonnen. Het trio krijgt de prijs voor hun tekening over ‘aanslag-moeheid’ die op 28 juli 2016 in NRC stond.

„Fokke & Sukke zijn er even lekker uit”, zegt de winnende tekening. De eend en de kanarie zitten in twee strandstoelen. Op de radio klinkt: „Aanslagen op de gebruikelijke plaatsen; wij melden u aanslagen met meer dan 20 slachtoffers.”

De Inktspotprijs is de jaarlijkse onderscheiding voor de beste politieke tekening van het afgelopen jaar. Het is een initiatief van de Stichting Pers & Prent.

Vorig jaar ging de prijs naar de op 8 december 2016 overleden tekenaar Peter van Straaten. Die kreeg ook de eerste Inktspotprijs in 1994.

„Goed zijn is leuk, goed blijven is een kunst”, aldus presentator en cabaretier Claudia de Breij, voorzitter van de jury, dinsdagmiddag bij de uitreiking in Nieuwspoort in Den Haag. „Reid, Geleijnse en Van Tol verstaan die kunst als geen ander.”

Jean-Marc tekent de Fokke & Sukke van vandaag over Querido. O, hoi, goeiemorgen. https://t.co/PTSwTfaZjw — Fokke & Sukke (@fokkesukke) September 26, 2017

Fokke & Sukke staan sinds 1999 zes dagen per week in NRC Handelsblad (en sinds de start van de ochtendkrant ook in nrc.next). Het trio was er volgens de organisatie van overtuigd dat ze de Inktspotprijs nooit zouden winnen, omdat ze eigenlijk meer strips dan spotprenten zouden tekenen, maar de jury koos desondanks de tekening ‘Aanslagen’ uit de honderd beste inzendingen.

Vermoeidheid

„Deze prent gaat de mening voorbij en laat het doordenken over aan de kijker”, aldus Claudia de Breij. „De vermoeidheid die we ervaren bij het nieuws over alweer een aanslag, de twijfel over of we het nu veel of weinig aandacht moeten geven ‘anders winnen de terroristen’ en vooral onze eigen onthechtheid van het nieuws worden hier allemaal in een goeie grap gevat.”

De tweede prijs ging naar Jos Collignon voor zijn cartoon ‘Succes voor DENK’ (de Volkskrant, 18 maart 2017) en de derde prijs was voor het collectief Gorilla met ‘A typeface voor Donald Trump’ (De Groene Amsterdammer, 7 oktober 2016).

Vier eervolle vermeldingen gaf de jury: voor tekenaars Joep Bertrams, Tom Janssen, Marijn (Mat Rijnders) en Cortés.

Eerste prijs – Reid, Geleijnse & Van Tol, ofwel Fokke en Sukke: ‘Aanslagen’

Tweede prijs – Jos Collignon: ‘Succes voor DENK’

Derde prijs – Gorilla: ‘A typeface for Donald Trump’

Eervolle vermelding – Joep Bertrams: ‘De ontdekking van de verpleeghuiszorg’

Eervolle vermelding – Tom Janssen: ‘Poetin beïnvloedt verkiezingen VS’

Eervolle vermelding – Marijn (Mat Rijnders): ‘Social media’

Eervolle vermelding – Cortés: ‘Een band met terreur’