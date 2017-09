Macron spreekt over toekomst Europese Unie

De Franse president Emmanuel Macron spreekt dinsdagmiddag in Parijs over de toekomst van Europa. In de aula van de Sorbonne-universiteit zet hij uiteen wat er voortaan anders moet. Macron, een fervent Europeaan, kondigde onlangs in Athene al de “herstichting” van de EU aan. NRC-correspondent Peter Vermaas volgt de toespraak en brengt via Twitter verslag uit.

