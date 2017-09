Koerdische leider: ja-kamp wint referendum

De president van de Koerden in Irak Massoud Barzani zegt dat het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum gewonnen is door de voorstanders. Barzani sprak de Koerden dinsdag toe in een televisietoespraak, meldt persbureau Reuters. Barzani zei daarin ook dat hij in gesprek wil blijven met de Iraakse premier Haider al-Abadi, een groot tegenstander van de volksraadpleging waarmee de Koerden in Noord-Irak een eigen staat willen krijgen.

Belangrijke minderheid In totaal wonen zo’n 30 miljoen Koerden verspreid over Turkije, Syrië, Irak en Iran. Nadat het Ottomaanse Rijk een eeuw geleden uiteenviel werden de Koerden de grootste etnische minderheid zonder staat. In Syrië en Irak hebben de Koerden een autonoom bestuur in hun regio.

Ook voor Barzani zijn claim maakte, leek de overwinning van het ja-kamp al vrijwel zeker. Eerder op de dag zei de kiescommissie in de stad Erbil dat naar schatting 90 procent van de stemmers voor afscheiding is. De definitieve uitslag komt waarschijnlijk woensdag. Bij het referendum maandag bracht volgens de kiescommissie ruim driekwart van de kiesgerechtigden zijn stem uit.

Vliegvelden

In Bagdad dreigde premier al-Abadi dinsdag met een blokkade van de Koerdische vliegvelden in Erbil en Suleimaniya, als Barzani de controle over de luchthavens niet vóór vrijdag overdraagt aan de Iraakse regering. Al-Abadi heeft geprobeerd het “ongrondwettelijke” referendum te verhinderen, en nu het toch gehouden is, wil hij niet dat er iets met de uitkomst gebeurt. De premier wil de olierijke Koerdische gebieden niet kwijtraken. Een discussie tussen Irak en de Koerden is wat hem betreft onmogelijk.

Barzani riep dinsdag juist op tot een Iraaks-Koerdische dialoog. “We staan voor een moeilijke periode, maar we zullen ons er doorheen slaan”, zei de president. Hij riep de wereld op “de wil van miljoenen mensen te respecteren”.

Met die uitspraak richtte Barzani zich ook tot Turkije en Iran. Die landen hebben zich in de Koerdische kwestie aan de zijde van Irak geschaard. De Turken en Iraniërs vrezen dat hun Koerdische gemeenschappen ook onafhankelijk willen worden als de Iraakse Koerden zich afscheiden. Iran sloot maandag de grens met Noord-Irak en de Turkse president Erdogan dreigde met militair ingrijpen en afsluiting van een belangrijke oliepijpleiding.