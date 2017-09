‘Koerden stemmen voor afscheiding van Irak’

Bij het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum heeft een ruime meerderheid voor onafhankelijkheid gestemd. De kiescommissie in Erbil schat op basis van de eerste tellingen dat 90 procent van de Koerden voor onafhankelijkheid heeft gestemd, meldt Reuters.

Belangrijke minderheid In totaal wonen zo’n 30 miljoen Koerden verspreid over Turkije, Syrië, Irak en Iran. Nadat het Ottomaanse Rijk een eeuw geleden uiteenviel werden de Koerden de grootste etnische minderheid zonder staat. In Syrië en Irak hebben de Koerden een autonoom bestuur in hun regio.

De definitieve uitslag wordt binnen enkele dagen verwacht. Ondanks dreigementen van de Iraakse regering om niet te gaan stemmen, ging 72 procent van de 5 miljoen stemgerechtigden naar de stembus. In Erbil gingen mensen na het stemmen de straat op om te feesten en in Kirkurk werd een avondklok ingesteld na sluiting van de stembussen. In de stad wonen naast Iraakse Koerden ook veel Arabieren.

Ongrondwettelijk

Hoewel het referendum niet bindend is, wil de Koerdische leider Masoud Barzanide opnieuw gaan onderhandelen met de Iraakse regering in Bagdad over een onafhankelijke Koerdische staat. Maar de Iraakse premier Haider al-Abadi staat niet open voor de onderhandelingen, zei hij in een toespraak: “We zijn niet klaar voor een discussie of een dialoog over de uitkomsten van dit referendum, omdat het ongrondwettelijk is.” Wanneer het noorden van Irak zich onafhankelijk wordt, raakt Irak veel van zijn olievoorraad kwijt.

Ook buurlanden Iran en Turkije, waar veel Koerden wonen, zijn fel tegen het referendum. Iran sloot de grens met Noord-Irak en de Turkse president Erdogan dreigde de belangrijkste olieleiding af te sluiten en sloot een militaire interventie niet uit.

De Iraakse premier zegt dat het referendum een dreiging is voor Irak: “We zullen alle maatregelen nemen om de eenheid van Irak te garanderen en alle Irakezen te beschermen.” Ook de Verenigde Staten en de Verenigde Naties zijn tegen het referendum, zij noemden het eenzijdig en potentieel destabiliserend.

Midden-Oostencolumnist Carolien Roelants legt in deze video uit waar de verdeeldheid van de Koerden vandaan komt, maar waarom Turkije en Iran het referendum toch vrezen.