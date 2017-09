Kamer stemt in met bevriezen eigen risico

Het eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar niet. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich woensdag achter het voorstel om de verplichte eigen betaling ook in 2018 op 385 euro te houden. Hoewel er aanvankelijk veel tegenstand was, stemden uiteindelijk alleen de drie Kamerleden van Denk tegen.

Tot ongeveer een week geleden leek het er nog op dat het eigen risico wel verder op zou lopen. In de Miljoenennota van vorige dinsdag sprak het demissionaire kabinet van VVD en PvdA nog van een bedrag van 400 euro. Die toename was volgens de partijen nodig vanwege de oplopende kosten voor de zorg.

Kort daarop gaven de vier partijen die nu een kabinet proberen te formeren – VVD, CDA, D66 en ChristenUnie – aan dat ze het eigen risico komend jaar wilden bevriezen. De verwachting is dat de zorgpremie daardoor volgend jaar wel gaat stijgen. Volgens demissionair minister Edith Schippers gaat het om ongeveer een tientje per jaar.

DSW verlaagt premies juist

Dat zorgverzekeraar DSW dinsdag aankondigde dat klanten juist minder gaan betalen voor hun zorgverzekering kwam dan ook als een verrassing. Bij DSW gaat de jaarlijkse premie omlaag met 6 euro. Daarnaast verlaagt de verzekeraar het verplichte eigen risico naar 375 euro. Wat andere zorgverzekeraars met hun premie doen wordt de komende weken duidelijk.

Voordat het bevriezen van het eigen risico definitief wordt moet overigens ook de Eerste Kamer nog met het voorstel instemmen. Dat besluit valt nog dinsdagavond.