Hof: Krol hoeft verdwenen subsidie Gay Krant niet te betalen

Tweede Kamerlid Henk Krol (50Plus) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de twee ton subsidie die de Stichting Vrienden van de Gay Krant in 2008 kreeg. Dat heeft het hof van Den Bosch dinsdag in hoger beroep besloten. Daarmee wordt de uitspraak van 2015 van de rechtbank Oost-Brabant gevolgd.

Drie bestuurders van de Stichting Vrienden van de Gay Krant wilden Krol persoonlijk aansprakelijk stellen voor een bedrag van 206.833 euro aan subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Die werd in 2008 toegekend aan de stichting. Het ministerie wil het geld terug omdat het geld niet verantwoord kon worden, maar de stichting is in 2013 failliet verklaard. Daarom willen de oud-bestuurders dat in het geval het ministerie hen aansprakelijk stelt voor het bedrag, zij dit kunnen verhalen op Krol. De politicus was 35 jaar hoofdredacteur van de Gay Krant.

Privédoelen

Het hof oordeelt dat de bestuurders het niet aannemelijk hebben kunnen maken dat het ministerie het geld van hen terug wil eisen. De raadsheer acht daarnaast niet bewezen dat Krol aansprakelijk is voor het verdwenen geld.

De bestuurders beschuldigden Krol ervan dat hij het geld aan privédoelen had besteed en dat hij na zijn aftreden een administratieve puinhoop achterliet. Zij vonden daarom dat Krol aansprakelijk is voor de subsidie. In 2016 oordeelde het Openbaar Ministerie dat Krol niet vervolgd kon worden voor subsidiefraude in dezelfde zaak.

Ook in 2015 oordeelde de rechtbank dat er niet voldoende bewijs was om Krol persoonlijk verantwoordelijk te stellen.