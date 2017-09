‘Hedgefondsen gerund door vrouwen doen het beter’

De aanleiding

Weinig sectoren die zo door mannen worden gedomineerd als de wondere wereld van hedgefondsen. En dat is waanzin, denk je na het lezen van een artikel van journaliste Attracta Mooney. Want het handjevol vrouwen dát een hedgefonds leidt, doet het veel beter dan hun mannelijke tegenhangers, schreef ze vorige week in de Britse zakenkrant Financial Times. Sinds begin dit jaar zelfs twee keer zo goed.

Waar is het op gebaseerd?

Het artikel verwijst naar de HFRX Women index, een maatstaf die de gezamenlijke prestaties weerspiegelt van hedgefondsen met een vrouw aan het roer. In de eerste zeven maanden van dit jaar won de index 9,75 procent, terwijl de sectorbrede maatstaf in dezelfde periode bleef steken op een rendement van 4,81 procent – ruim de helft minder.

En, klopt het?

Het artikel riep nogal heftige reacties op, vooral bij mannelijke lezers. De belangrijkste kritiek: het stuk suggereert dat vrouwen betere (professionele) beleggers zijn dan mannen, maar levert daarvoor geen bewijs. Zo zegt de index niets over genomen risico’s, is het aantal door vrouwen gerunde fondsen te klein voor boude conclusies en is zeven maanden veel te kort om te kunnen oordelen over de kwaliteit van beleggingen. Misschien zijn fondsen van vrouwen wel oververtegenwoordigd in sectoren en strategieën die het in die periode toevallig goed deden.

Of dat laatste zo is, kan het bedrijf dat de index samenstelt (Hedge Fund Research) niet zeggen. Uit opgevraagde cijfers blijkt wel dat de ‘vrouwenindex’ het in de voorbije tien jaar slechts marginaal beter deed dan de sector. Gemeten over 5 jaar is het verschil weer wat groter: (+5,72 procent om +4,91 procent).

Er is meer onderzoek dat bovengemiddelde prestaties van ‘vrouwelijke hedgefondsen’ suggereert. Zo berekende accountancykantoor Rothstein Kass dat zij tussen 2007 en 2013 gemiddeld liefst 7 procentpunt beter scoorden dan de concurrentie, en schreef dat verschil onder meer toe aan ‘risico-aversie’ bij vrouwen, zonder die verklaring overigens te onderbouwen.

Een opvallende uitkomst. Zo opvallend dat wetenschappers Rajesh Aggarwal en Nicole Boyson van Northeastern University besloten dat het tijd werd voor een uitgebreide studie. Ze analyseerden de prestaties van 9.520 hedgefondsen, opgezet tussen 1994 en 2013. Daarvan hadden er 244 uitsluitend vrouwelijke fondsmanagers en nog eens 195 waren gemengd. De rest: volledig man.

De onderzoekers stelden vast dat hedgefondsen met uitsluitend vrouwelijke fondsmanagers niet anders presteerden dan hun mannelijke tegenhangers. Ze namen dezelfde risico’s en maakten evenveel rendement. Waren die andere studies dan broddelwerk, of gebaseerd op toeval? Dat ook weer niet. Aggarwal en Boyson keken namelijk naar álle hedgefondsen, dus zowel partijen die in 2013 nog bestonden als fondsen die al waren gesloten. Maar ze deden óók een analyse waarin ze de al gesloten fondsen eruit filterden. Wat bleek: dan deden vrouwen het wél significant beter.

Als verklaring wijzen de wetenschappers op de zogeheten ‘survivor bias’. Door vrouwen geleide fondsen blijken om welke reden dan ook meer moeite te hebben om geld aan te trekken en moeten dus vaker sluiten. Een zwaardere selectie, kortom, die alleen de beste hedgefondsen doorstaan. Vandaar de bovengemiddelde prestaties van deze fondsen.

Conclusie

Vrouwen zijn geen betere (of slechtere) hedgefondsmanagers dan mannen, wijst academisch onderzoek uit. Hedgefondsen gerund door vrouwen trekken echter moeilijker geld aan, waardoor ze vaker moeten sluiten. Alleen de beste fondsen blijven over. Dat kan de bovengemiddelde prestaties van de ‘overlevers’ verklaren. We beoordelen de stelling daarom als grotendeels onwaar.

