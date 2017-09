Hardblauw en trendy Joon moet ‘grote zus’ Air France doen groeien

Eén raadsel werd in ieder geval opgelost bij de lancering van de nieuwe dochtermaatschappij van Air France, maandag in Parijs. De naam Joon wordt uitgesproken op zijn Engels: Djoen. Caroline Fontaine, verantwoordelijk voor de branding van het nieuwe merk, verbetert de verslaggever. „Het is geen Engels, het is internationaal.” Een korte en krachtige naam, „ter illustratie van een positieve levenshouding”. In Iran betekent het ‘schatje’.

Onder de naam op het doek achter de sprekers staat de slogan ‘Also an airline’. Joon wordt verkocht als een ervaring. Naast luchtvaartmaatschappij is het een rooftop bar (biologische koffie, gratis jus d’orange), een amusementskanaal (elke stoel heeft een usb-poort), een persoonlijke assistent (samenwerking met Airbnb) en een mode-ontwerper (het cabinepersoneel loopt op witte gympen). Allemaal overgoten met de kleur electric blue (hardblauw).

Geen fusie met Transavia

Er is veel energie gestoken in de branding en positionering van Joon. De maatschappij richt zich op jonge reizigers, tussen 18 en 35 jaar, met een digitale levensstijl. De bedrijfsvoering is efficiënter en goedkoper dan die van Air France, maar met behoud van kwaliteit. Volgens Franck Terner, bestuursvoorzitter van Air France, is Joon geen budgetmaatschappij maar een ‘hybride’, tussen budget en traditioneel vliegen in. Een latere fusie met Transavia, de budgetdochter van Air France-KLM, ligt daarom niet voor de hand, zegt Terner.

Het vrolijke uiterlijk kan niet verhullen dat Air France de nieuwe dochter hard nodig heeft. Joon moet Air France de groei brengen die de laatste paar jaar is uitgebleven. De Europese vluchten van Joon moeten op het Parijse vliegveld Charles de Gaulle passagiers aanvoeren voor de intercontinentale vluchten van Air France. Het plan is een prioriteit van Jean-Marc Janaillac, topman van Air France-KLM, bedoeld om marktaandeel terug te winnen van concurrenten in Europa en de Golfregio.

KLM bezuinigde en groeide de laatste jaren wél en presteert beter dan de Franse zuster. Afspraken over de verdeling tussen Air France en KLM, jaren geleden gemaakt door beide landen en pilotenbonden, staan onder druk. Volgens Janaillac waren er twee mogelijkheden om de balans te herstellen. „We konden een rem zetten op KLM of Air France laten groeien. Natuurlijk kiezen we voor het laatste. En nee, Joon gaat niet ten koste van de groei van KLM.”

Joon vliegt vanaf 1 december vanaf Charles de Gaulle naar Barcelona, Berlijn, Lissabon en Porto. Tickets kosten vanaf 39 euro. In mei volgend jaar begint Joon met verre vluchten, in eerste instantie naar het Braziliaanse Fortaleza en de Seychellen. De startprijs voor die bestemmingen is respectievelijk 249 en 299 euro. Maandag kondigde KLM ook aan vanaf mei naar Fortaleza te gaan vliegen, rechtstreeks vanaf Amsterdam. Partnermaatschappij GOL verbindt het nieuwe knooppunt met andere Braziliaanse steden.

De tekst gaat onder het filmpje verder



Deskundigen zijn sceptisch over de kansen van Joon. De omvang van de vloot, 28 vliegtuigen in 2020, valt in het niet bij de omvang van easyJet of Emirates. Jean-Michel Mathieu, topman van Joon en afkomstig van Air France, vindt de scepsis onterecht. „Van die 28 vliegtuigen zijn er 10 voor de lange afstand, nieuwe A350-vliegtuigen. Dat is een serieus aantal. We zijn in één klap de op een na grootste Franse maatschappij voor verre routes, na Air France.”

Een grote hindernis voor Joon was verzet van Franse piloten, die aanvankelijk tegen een lager salaris voor Joon zouden gaan vliegen. Ze dwongen eenzelfde salaris af als bij Air France. Het kostenvoordeel voor Joon moet nu vooral komen uit goedkoop cabinepersoneel, dat extern wordt ingehuurd. Maar Terner praat liever over andere ‘innovaties’. „We hebben baobabsap, dat is heel hip in Frankrijk. Heb je het al geprobeerd?”